دوناروما يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع ميلان

أوضح جانليويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي تفاصيل الأيام الأخيرة له مع ميلان الإيطالي.

وانضم أفضل حارس في يورو 2020 للفريق الباريسي عقب نهاية تعاقده مع الروسونيري.

وقال دوناروما لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لا يسعني إلا أن أشكر النادي على ما فعلوه من أجلي. لقد تحسنت كرجل وكلاعب كرة قدم في ميلان".

وأوضح "الجميع يلومني، دون التفكير فيما حدث على الجانب الآخر. آخر مكالمة من ميلان كانت لإخباري بأنهم ضموا حارس مرمى آخر. هكذا انتهى الأمر".

وتابع "أعتقد أن باريس سان جيرمان كان مقدرا لي".

وواصل "لقد كانوا يتابعونني لسنوات عديدة وتأكدوا دائما من علمي باهتمامهم. كل شخص في النادي يجعلني أشعر بالأهمية، من ناصر الخليفي رئيس النادي إلى ليوناردو المدير الرياضي. أنا سعيد وفخور لوجودي هنا".

وعن علاقته بلاعبي ميلان ومدربه السابق ستيفانو بيولي أجاب: "كمشجع، أتابع دائما كل مباراة بشغف. غالبا ما أتحدث إلى زملائي السابقين في الفريق، ولكن أيضا مع بيولي وأنا سعيد بكيفية سير الأمور".

وأشاد بمايك ماينيان حارس ميلان الجديد قائلا: "أتبعه عن كثب، لقد ترك انطباعا ممتازا حتى الآن. أهنئه على ما يفعله. أنا سعيد من أجله ولموسم ميلان الرائع".

وأتم عن التنافس مع كيلور نافاس قال: "كنت أعرف أن هذا هو الوضع عندما وقعت مع باريس سان جيرمان".

وخاض دوناروما بقميص باريس 15 مباراة استقبل 10 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 7.