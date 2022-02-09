بثنائية دجيكو وسانشيز.. إنتر ينتصر على روما في كأس إيطاليا

انتصر إنتر على روما في ربع نهائي كأس إيطاليا بثنائية دون رد وأصبح أول المتأهلين للمربع الذهبي.

سجل للنيراتزوري: إدين دجيكو وأليكسيس سانشيز.

وتقدم إنتر مبكرا للغاية في الدقيقة الثانية بعد عرضية من إيفان بيريسيتش أودعها البوسني دجيكو في شباك فريقه السابق.

وفي الدقيقة 68 سجل التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثاني.

وينتظر إنتر الفائز من مباراة الغد بين ميلان ولاتسيو لمواجهته في المربع الذهبي.

وستقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب شهري مارس وأبريل المقبلين.