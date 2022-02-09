بثنائية دجيكو وسانشيز.. إنتر ينتصر على روما في كأس إيطاليا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 01:14

كتب : FilGoal

لاعبو إنتر يحتفلون بهدف دجيكو في شباك روما بكأس إيطاليا

انتصر إنتر على روما في ربع نهائي كأس إيطاليا بثنائية دون رد وأصبح أول المتأهلين للمربع الذهبي.

سجل للنيراتزوري: إدين دجيكو وأليكسيس سانشيز.

وتقدم إنتر مبكرا للغاية في الدقيقة الثانية بعد عرضية من إيفان بيريسيتش أودعها البوسني دجيكو في شباك فريقه السابق.

أخبار متعلقة
وزير الرياضة للاعبي المنتخب: لن نترك حقنا ولن ننكسر.. بطولة وانتهت بنكهة فرنسية.. لدغتا جيرو تكتب فوز ميلان على إنتر في 3 دقائق التشكيل - دجيكو ولاوتارو يقودان إنتر.. وفرانك كيسي صانع ألعاب في ميلان رعاية ملابس تدريبات مانشستر يونايتد تساوي قميص ميلان وإنتر معا

وفي الدقيقة 68 سجل التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثاني.

وينتظر إنتر الفائز من مباراة الغد بين ميلان ولاتسيو لمواجهته في المربع الذهبي.

وستقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب شهري مارس وأبريل المقبلين.

إنتر روما كأس إيطاليا
نرشح لكم
جوسينس: الانضمام لـ نيوكاسل كان سيعرض أهدافي الرياضية للخطر يوفنتوس يوضح إصابة قائده ما زال يكتب التاريخ.. بوفون يصل إلى 500 مباراة بشباك نظيفة مهاجم يوفنتوس الجديد: هذا ما طلبه مني أليجري
أخر الأخبار
بثنائية دجيكو وسانشيز.. إنتر ينتصر على روما في كأس إيطاليا 49 دقيقة | الدوري الإيطالي
النني يتحدث عن التغير في محمد صلاح بين 2019 و2021.. وسبب عدم تسديده في ركلات الترجيح 53 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تقارير: سماع دوي انفجارين بـ أبو ظبي.. ومصدر من الأهلي يؤكد لـ في الجول سلامة البعثة ساعة | كأس العالم للأندية
مهند لاشين: سددت ركلتي الترجيح أمام الكاميرون والسنغال بدلا من لاعب آخر في المنتخب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
موسيماني: ليس لدي أبو تريكة وبركات وجمعة لتتم مقارنتي بـ جوزيه.. واعتذر لجمهور الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
عامر حسين: معسكر المنتخب لمباراة السنغال في تصفيات كأس العالم 4 أيام فقط ساعة | منتخب مصر
الدوري الإنجليزي - بيرنلي يتعادل مع مانشستر يونايتد.. وخسارة لامبارد في ظهوره الأول مع إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
النني: حلمي أن أستمر في الخارج وأعمل كمدرب هناك.. وغيرت رأي أرتيتا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة