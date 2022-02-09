النني يتحدث عن التغير في محمد صلاح بين 2019 و2021.. وسبب عدم تسديده في ركلات الترجيح

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 01:09

كتب : FilGoal

محمد النني لاعب مصر بعد خسارة إفريقيا

كشف محمد النني لاعب وسط أرسنال ومنتخب مصر، عن التغير في محمد صلاح بين بطولتي أمم إفريقيا 2019 و2021، كما أوضح سبب عدم تسديده لركلات الترجيح.

محمد النني

النادي : أرسنال

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال النني عبر قناة المحور: "قبل أن نسافر من مصر، تحدثنا كلاعبين معا عن أهمية البطولة لنا وأهمية الفوز بها. بعد الخسارة من نيجيريا لم نر أن الموضوع كارثي مثلما صوره الناس، لكنها كانت أول مباراة في البطولة، وفرق كثيرة قد تخسر المباراة الأولى وتفوز بالبطولة. أدائنا تحسن مباراة بعد مباراة، وفي مباراة كوت ديفوار تحول الفريق".

وأوضح "ربما عندما نواجه فريق صغير لا نكون بنفس الحال، كلاعبين مصريين نحب التحدي وشاهدنا مباراة كوت ديفوار أمام الجزائر وكان تركيزنا أن نريهم من هو منتخب مصر".

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وشدد "محمد صلاح وكيروش تحدثا مع اللاعبين عن عدم التركيز مع وسائل التواصل، وتم اتخاذ قرار عدم اصطحاب الهاتف للتدريبات لضمان 4 ساعات دونه".

وشدد "محمد صلاح يعشق منتخب مصر ويختاره ضد أي اختيار آخر. لا يخاف على رجله أو شيء من هذا القبيل".

وكشف "الفارق بين محمد صلاح في 2019 و2021 هو أنه بدأ يتكلم كثيرا. هو لا يحب الكلام عموما، ولكن الآن معنا لاعبين أصغر سنا وكان يجب أن يقوم بهذا الدور. نعشق صلاح ونحبه بشكل لا يتخيله أحد لأنه متواضع للغاية".

وكشف "كنت سأرتدي شارة القيادة في مباراة جزر القمر لكنني أرى أن صلاح يستحقها أكثر مني".

وعن عدم تسديده في ركلات الترجيح "أسدد بشكل جيد، ولم أسدد من الخوف ولكنني لم أكن سأحتمل أن أكون سببا في خسارة فريقي. لن أضيع حلم 100 مليون من أجل التفكير في نفسي".

وأكمل "اللاعب المصري لو ركز سيكون الأفضل في العالم. لو أخذوا الثقة وركزوا تماما سيكونوا أفضل لاعبين في العالم. كنت أتمنى وجود فتوح في تشكيل الأفضل في البطولة، لأنه قدم بطولة كبيرة".

وأتم "لا يوجد منتخب أفضل من تشكيلنا الأساسي في إفريقيا. إن شاء الله سيعوضنا الله بالتأهل لكأس العالم، في 2017 أيضا خسرنا نهائي كأس أمم إفريقيا وتأهلنا لكأس العالم لأننا اعتبرنا الأمر ثأرا".

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