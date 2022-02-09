تقارير: سماع دوي انفجارين بـ أبو ظبي.. ومصدر من الأهلي يؤكد لـ في الجول سلامة البعثة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 00:49

كتب : FilGoal

الأهلي - بالميراس - كأس العالم للأندية 2022

أفاد تقرير لشبكة UOL البرازيلية سماع دوي انفجارين في وسط أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة بعد ساعتين من نهاية مباراة بالميراس والأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتفوق بالميراس على الأهلي في نصف النهائي بالفوز 2-0.

وأوضح مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "الانفجارات بعيدة عن مقر بعثة الأهلي والجميع بأمان".

أخبار متعلقة
كأس العالم للأندية - مؤتمر موسيماني: أفرطنا في احترام بالميراس.. والفوارق واضحة كأس العالم للأندية - مدرب بالميراس يحلل الفوز على الأهلي مدرب بالميراس: حققنا انتصارا ضد فريق ذكي فاز كثيرا لكنه خسر اليوم كأس العالم للأندية - رافائيل فيجيا رجل مباراة بالميراس والأهلي

وأوضح التقرير أن "الانفجارين جاءا على بُعد 20 كيلومتر من مقر إقامة الفريق البرازيلي".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فأن "فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبو ظبي حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا".

وأضافت: "تمت السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات".

وينتظر الأهلي الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي.

بالميراس أبو ظبي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
موسيماني: ليس لدي أبو تريكة وبركات وجمعة لتتم مقارنتي بـ جوزيه.. واعتذر لجمهور الأهلي كأس العالم للأندية - مؤتمر موسيماني: أفرطنا في احترام بالميراس.. والفوارق واضحة كأس العالم للأندية - مدرب بالميراس يحلل الفوز على الأهلي كأس العالم للأندية - روني يوضح الفارق بين مواجهتي الأهلي وبالميراس
أخر الأخبار
بثنائية دجيكو وسانشيز.. إنتر ينتصر على روما في كأس إيطاليا 8 دقيقة | الدوري الإيطالي
النني يتحدث عن التغير في محمد صلاح بين 2019 و2021.. وسبب عدم تسديده في ركلات الترجيح 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تقارير: سماع دوي انفجارين بـ أبو ظبي.. ومصدر من الأهلي يؤكد لـ في الجول سلامة البعثة 32 دقيقة | كأس العالم للأندية
مهند لاشين: سددت ركلتي الترجيح أمام الكاميرون والسنغال بدلا من لاعب آخر في المنتخب 41 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
موسيماني: ليس لدي أبو تريكة وبركات وجمعة لتتم مقارنتي بـ جوزيه.. واعتذر لجمهور الأهلي 48 دقيقة | كأس العالم للأندية
عامر حسين: معسكر المنتخب لمباراة السنغال في تصفيات كأس العالم 4 أيام فقط ساعة | منتخب مصر
الدوري الإنجليزي - بيرنلي يتعادل مع مانشستر يونايتد.. وخسارة لامبارد في ظهوره الأول مع إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
النني: حلمي أن أستمر في الخارج وأعمل كمدرب هناك.. وغيرت رأي أرتيتا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة