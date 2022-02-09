تقارير: سماع دوي انفجارين بـ أبو ظبي.. ومصدر من الأهلي يؤكد لـ في الجول سلامة البعثة

أفاد تقرير لشبكة UOL البرازيلية سماع دوي انفجارين في وسط أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة بعد ساعتين من نهاية مباراة بالميراس والأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتفوق بالميراس على الأهلي في نصف النهائي بالفوز 2-0.

وأوضح مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "الانفجارات بعيدة عن مقر بعثة الأهلي والجميع بأمان".

وأوضح التقرير أن "الانفجارين جاءا على بُعد 20 كيلومتر من مقر إقامة الفريق البرازيلي".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فأن "فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبو ظبي حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا".

وأضافت: "تمت السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات".

وينتظر الأهلي الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي.

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