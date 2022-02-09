مهند لاشين: سددت ركلتي الترجيح أمام الكاميرون والسنغال بدلا من لاعب آخر في المنتخب

كشف مهند لاشين لاعب وسط منتخب مصر عن كواليس تسديده لركلة الترجيح أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا 2021.

مهند لاشين النادي : طلائع الجيش مصر

وقال لاشين عبر قناة صدى البلد: "هناك اختلاف بين الجماهير لماذا لم يسدد محمد صلاح مبكرا في ركلات الترجيح، ولكن التسديد وفقا لترتيب متفق عليه وكل اللاعبين كانوا مستعدين للتسديد".

وأضاف "من الممكن أن يرى لاعب أنه غير موفق في هذا اليوم ولذلك لن يخاطر بتسديد ركلات الترجيح، وهذا ليس خوف ولكن حرصا منه على منتخب مصر".

وأشار "ترتيب مسددي ركلات الترجيح موضوع قبل أي مباراة ويجب أن نحترمه، البعض يتحدث عن ضرورة تقدم محمد صلاح لتسديد الركلة الرابعة أمام السنغال بدلا مني، ولكني إذا سجلت كانت ستكون الركلة الخامسة أكثر صعوبة وتحتاج إلى صلاح لينفذها".

وأفصح "لم أكن في الترتيب المبدئي لتسديد ركلات الترجيح، وهناك لاعب رفض التسديد بسبب شعوره بالإجهاد وعدم التوفيق ولذلك تم ترحيل اللاعبين وطلب مني صلاح التسديد بدلا منه، وهذا حدث أمام الكاميرون والسنغال وهو أمر طبيعي".

وأكمل "منتخب مصر أكثر فريق سافر داخل الكاميرون وتنقلنا بين 3 مدن و4 ملاعب".

وواصل "نعتذر لجماهير مصر ولكن لم يقصر أي لاعب، واجهتنا ظروف صعبة للغاية في الكاميرون وكنا نحاول".

وأتم تصريحاته "لم نتحدث عن أي أموال أو مكافآت وكنا نريد فقط الفوز بلقب كأس الأمم من أجل إسعاد جماهير مصر".

وأهدر مهند لاشين لاعب طلائع الجيش ركلة الترجيح الخاصة به في نهائي أمم إفريقيا، الذي خسره منتخب مصر أمام السنغال.