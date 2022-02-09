موسيماني: ليس لدي أبو تريكة وبركات وجمعة لتتم مقارنتي بـ جوزيه.. واعتذر لجمهور الأهلي

تقدم بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي باعتذار لجماهير الفريق بعد الخسارة في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

وتفوق بالميراس على الأهلي في نصف النهائي بالفوز 2-0.

وقال موسيماني عبر أون تايم سبورتس: "علينا القتال من أجل الحصول على ميدالية من أجل إفريقيا مرة أخرى، وسنسعى للفوز بها، وسنسعى مرة أخرى للفوز بدوري الأبطال والعودة مرة أخرى".

وأضاف "مانويل جوزيه حقق الكثير للأهلي وهو مدرب كبير قضى 7 سنوات في الأهلي في المقابل قضيت 15 شهرا، وإذا وصلت لـ 7 سنوات في الأهلي يمكن مقارنتي به، البرتغالي امتلك محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة، كتيبة متميزة من اللاعبين وهم ليسوا لدي وأبذل كل ما عندي مع الفريق".

وردا على من يفضل مواجهاته في النهائي أجاب: "لا أستطيع أن اختار من أود مقابلته في المباراة المقبلة، علينا أن نقبل منافسنا وسنسعى على الفوز".

























































































وتابع "أقول لجمهور الأهلي اعتذر لكم، أحبطناكم وأحبطنا أنفسنا ولديكم الحق في ذلك، لعبنا ضد فريق قوي وكنا لحاجة من مزيد الطاقة".

وواصل "سنفتقد محمد مجدي أفشة في المباراة المقبلة وستزداد الأمور صعوبة وكل شيء سيكون على ما يرام".

وسيغيب أفشة بسبب تراكم البطاقات، وأيضا أيمن أشرف الذي تعرض للطرد ضد بالميراس عن مباراة المركز الثالث.

وأردف "لم أتوقع أن تنتهي المباراة في الشوط الثاني واستفاق الفريق في آخر 30 دقيقة وعندما بدأنا الدخول في أجواء المباراة سنحت لنا فرصة وليد سليمان وركلة جزاء محمد هاني ولا أريد الحديث عن التحكيم ولا اختلق أي أعذار".

وأتم "مهمتي الحديث عن فريقي والتطلع للمباراة القادمة من أجل الحصول على ميدالية".

وينتظر الأهلي الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي.