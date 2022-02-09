عامر حسين: معسكر المنتخب لمباراة السنغال في تصفيات كأس العالم 4 أيام فقط

كشف عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم.

وقال عامر حسين عبر قناة إم بي سي مصر: "معسكر منتخب مصر لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم سيكون 4 أيام فقط".

وأضاف "منتخب مصر لن يستطيع ضم المحترفين أو لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل يوم 21 مارس، وذلك لأن هذا اليوم هو موعد بداية التوقف الدولي، وأيضا مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ستكون يوم 20 مارس قبل مباراة السنغال بـ4 أيام".

وأكمل "الناس تقول يجب أن يكون معسكر منتخب مصر لمباراة السنغال 15 أو 20 يوما، ولكن هذا لن يحدث لأن هناك ارتباطات للأندية في بطولات إفريقيا حتى يوم 20 مارس وهذا الأمر ليس لنا تدخل فيه".

وأوضح "إذا طلب كيروش مواجهة السنغال في استاد القاهرة فسيتحقق ذلك".

وأتم تصريحاته "لم يحدث أي كلام بشأن تغيير في الجهاز المعاو لـ كيروش، وهو الوحيد صاحب القرار في ذلك".

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.