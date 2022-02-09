النني: حلمي أن أستمر في الخارج وأعمل كمدرب هناك.. وغيرت رأي أرتيتا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 00:13

كتب : FilGoal

محمد النني - فينسينت أبو بكر

يحلم محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال، أن يستمر في اللعب في أوروبا وأن يعمل كمدرب هناك.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وقال النني لقناة المحور: "حلمي أن أستمر في الخارج. لا أريد أن أنهي حياتي في مصر بشكل سيء ويتذكر الناس هذا الأمر عني"

وشدد "أريد أن ألعب بقية حياتي خارج مصر، هذا حلمي. الأهلي ناد عظيم جدا، ولكنني أتمنى أنهي حياتي في الخارج وأعمل مدربا في الخارج كذلك".

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وأردف "لدي حلم وسأصل له، أرى أنني أستطيع أن أكون أساسيا في أرسنال. لو كنت أرى أن مستواي بعيد عنهم كنت سأرحل".

وأوضح "رحلت إلى بيشكتاش لأن أوناي إيمري لم يكن سيشركني، رغم أنه أراد بقائي من أجل دوري في غرفة الملابس. كنت خارج خطة أرتيتا كذلك ولكن أدائي قبل بداية الموسم الماضي وفي مباراة ليفربول في مباراة الدرع الخيرية غيرت رأيه عني وأخبرني بذلك".

وأتم "لدي عروض، وتحدثت مع النادي وأرتيتا عن ذلك الأمر لكنهم طلبوا بقائي هذا الموسم".

محمد النني أرسنال
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