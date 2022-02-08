فتوح: كنت أتمنى انضمام رفعت ومصطفى فتحي للمنتخب.. وعبد الشافي مثلي الأعلى

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - مصر - الكاميرون

كشف أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر عن مثله الأعلى في كرة القدم، واللاعب الذي كان يتمنى تواجده مع الفراعنة في كأس أمم إفريقيا.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

مصر

وقال فتوح عبر قناة إم بي سي مصر: "كنت أتمنى تواجد الثنائي أحمد رفعت ومصطفى فتحي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا".

وأضاف "الشناوي وأبو جبل حارسان كبيران وأي منهما سيشارك سيقدم مستوى مميز، وأيضا إذا شارك محمد صبحي أو محمود جاد".

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وأكمل "إمام عاشور قدم مباراة عالمية ضد ساديو ماني في نهائي البطولة".

وأفصح "مثلي الأعلى محمد عبد الشافي، سواء في الملعب أو خارجه فهو لاعب وشخصية مختلفة عن الجميع وعلى خلق عالي".

وأتم تصريحاته " "أعد جماهير منتخب مصر أننا سنفوز على السنغال ونتأهل لكأس العالم".

أحمد فتوح منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
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