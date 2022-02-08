كأس العالم للأندية - مؤتمر موسيماني: أفرطنا في احترام بالميراس.. والفوارق واضحة

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي أن فريقه بالغ في احترام بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

بطل كوبا ليبرتادوريس فاز على الأهلي بثنائية دون مقابل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "كنا نأمل أن نكون في مركز أفضل من العام الماضي، واليوم كنا في نصف النهائي كما كنا في العام الماضي".

وأضاف "وللمفارقة خسرنا بنفس النتيجة ولذلك علينا أن نتحسن".

وردف "لم نبدأ بشكل جيد، اعتقد كان علينا زيادة الجانب الهجومي، وأفرطنا في احترام بالميراس وعلينا الاعتراف أننا لم نبدأ بشكل جيد، هاجمنا بشكل بسيط حتى عندما كنا 10 ضد 11".

وواصل "أصيبنا بخيبة أمل بعد الطرد، الفريق كان متحفزا للتسجيل".

وتابع "كانت لنا هجمة تبدو ركلة جزاء لكنني لا أستطيع أن أجزم إذا كان قرار تقنية الفيديو صحيحا أم لا، ويجب أن نحترم القرار".

واستدرك "تأخرت عودتنا في الشوط الثاني وتلقت شباكنا هدفا ثانيا ومن ثم بدأنا نلعب بشكل جيد، لعبنا أمام فريق جيد يمتلك نوعية لاعبين جيدة وأقوى وأكثر راحة".

وأكمل "المشكلة أننا سنلعب المباراة القادمة بدون بعض اللاعبين، عندما يلعب فريق مباراتين ضد فريق يلعب مباراة واحدة فأنه لا يهتم بالحصول على البطاقات، الأمر صعب لكنه قانون البطولة".

وأتم "أتصور أن آخر مباراة لعبها بالميراس كانت في الثاني من فبراير، ونحن لعبنا منذ 3 أيام والفوارق واضحة، لكننا لعبنا في الشوط الثاني جيدا على فترات متقطعة".

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وينتظر الأهلي الخاسر من مباراة الغد بين الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي.

ويخوض الأهلي مباراته الأخيرة يوم السبت المقبل لتحديد المركز الثالث.