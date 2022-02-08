النني: حركتان كانا السبب في انضمامي لـ الأهلي.. والانتقادات دافع لي لأتحسن

يرى محمد النني لاعب وسط منتخب مصر وأرسنال، أن الانتقادات تعد دافعا له للتحسن.

محمد النني النادي : أرسنال

وقال النني الذي كان ضمن منتخب مصر وصيف كأس أمم إفريقيا 2021: "لا أستمع للانتقادات. أعرف عنها من أصدقائي، ولكنها لا تؤثر في، بل أعتبرها دافعا لكي أظهر للجميع كيف أعمل للتحسن".

وأوضح عضو الفريق الأفضل في البطولة "في مباريات كأس الأمم تطورت من كل مباراة للمباراة التي بعدها، في رابع مباراة حصلت على لقب أفضل لاعب. أعمل للتحسن في كل يوم لأن لدي حلم علي تحقيقه، في كل يوم لدي حلم".

وشدد "في الخارج يركزون في كل التفاصيل الصغيرة، وأنا مستمع جيد وأركز في كل ما يقال لي من المدربين. زميل سابق لي قال لي إن أهم شيء في لاعب الكرة شرب الماء والنوم الجيد، عندما عملت بهذه النصيحة قلت إصاباتي بشكل كبير. اللاعبون في مصر لا يسمعون هذا الكلام وعندما يسمعونه قد لا يركزون فيه".

وكشف "صحفي مصري جلس معي عندما كنت في المقاولون، سألني بعد نصف ساعة أين تحلم باللعب فقلت برشلونة، فتركني ورحل".

وأضاف "الإرادة والتصديق هي أهم شيء. لابد أن تصدق حلمك. إذا لم تصدقه، فكيف ستحققه؟".

وشدد "لابد أن تكون مختلفا، المختلف دائما ناجح. كان حسني عبد ربه مختلفا لأنه كان يسدد ويلعب برأسه بشكل رائع، لذا قررت أن أكون مختلفا، بالتسديد ولعب التمريرات الطولية على سبيل المثال".

وكشف النني كذلك عن كواليس انضمامه للأهلي من بلدية المحلة كناشيء: "في مباراة كانت ضد ناشئي الأهلي لمواليد 1989 في بلدية المحلة، علمني والدي حركة العجلة وحركة زيدان. كنت مواليد 1992 ووالدي أشركني لمدة 10 دقائق وقال لي إن أؤدي تلك الحركات في المباراة، وهو ما فعلته وقرر الأهلي ضمي".