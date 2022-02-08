كرة سلة - الزمالك يدافع عن لقبه في مجموعة النيل لـ بطولة إفريقيا

أعُلنت قرعة دور المجموعات من بطولة إفريقيا لكرة السلة والتي تقام برعاية NBA للعام الثاني تواليا.

سيضم الدوري الإفريقي لكرة السلة أفضل 12 فريقًا من 12 دولة إفريقية وسيتوسع إلى ما مجموعه 38 مباراة تقام في ثلاث مدن على مدار ثلاثة أشهر في عام 2022.

الأولى تُعرف باسم مجموعة النيل وتستضيفها صالة حسن مصطفى في القاهرة، وتضم الزمالك.

وتقام مبارياتها بين 9 وحتى 19 أبريل المقبل.

والثانية تُعرف باسم مجموعة الصحراء وتستضيفها صالة داكار أرينا في العاصمة السنغالية داكار، وتقام مبارياتها في مارس المقبل.

مجموعة النيل

الزمالك – بترو لواندا الأنجولي – القوات المسلحة والشرطة الكاميروني – كوبرا سبورت الجنوب سوداني – إسبوار فوكاش الكونغولي – كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي

مجموعة الصحراء

المنستير التونسي – رواندا إينيرجي جروب الرواندي – جمعية سلا المغربي – جامعة داكار السنغالي – فيروفيارو بارو الموزمبيقي – سيدو ليجاسي أثلتيك كلوب الغيني

ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة، ليتنافسون في مرحلة ربع النهائي وحتى النهائي وتقام تلك المرحلة في كيجالي بأوغندا.

وقد هزم فريق الزمالك منافسه الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي 76-63 ليفوز بالبطولة الافتتاحية لدوري إفريقيا لكرة السلة والتي أقيمت على ملعب كيغالي أرينا وتم بثها للجماهير في 215 دولة وإقليم بـ 15 لغة.