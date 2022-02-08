كأس العالم للأندية - مدرب بالميراس يحلل الفوز على الأهلي

حلل أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس كيف تفوق الفريق البرازيلي على الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

وفاز بالميراس على الأهلي بهدفين دون مقابل في نصف النهائي وينتظر الفائز من مواجهة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "نستطيع التسجيل من 4 مواقف، في رأيي من مرتدات وهجوم تموضعي وركلات ثابتة ولقطات فردية، هكذا أرى كرة القدم".

وأضاف "بالنسبة إلى الاستراتيجية، حضرنا خطتين، الأهلي يلعب حاليا بخطة 3-4-3 ومن ثم تتحول لـ 4-3-3، بحركة بسيطة واحد من لاعبينا تحرك بشكل جيد".

وأكمل "الأمر واضح في ركلة المرمى تجذب الخصم مثل 90% من فرق العالم، في المنطقة 2 (الوسط) عليك أن تتمركز جيدا هجوميا، وفي المنطقة الثالثة يكون لديك حضور قوي في تلك المنطقة، والعديد في منطقة الجزاء".

وواصل "أثناء تنفيذ الأهلي لركلة المرمى، تستطيع الاختيار بين الضغط أو الانتظار، أمام الأهلي قررنا الضغط لأن الخصم يخاطر كثيرا بالتمريرات من الخلف، وأمام الخصم القادم سنحلل الأمر".

وأردف "في منطقة الوسط كنا منظمين وفعلنا نفس الأمر على المنافس، تقوم الفرق بما يتطلبه الأمر، وليس ما تريده. للفوز لا يكفي أن تفعل ما تريد، علينا أن نفعل ما يتطلبه الأمر".

وأتم "لقد فعل اللاعبون ذلك، لقد كان فريقا ناضجا وفعل ما يجب القيام به".

وينتظر الأهلي مواجهة الخاسر من مباراة الهلال السعودي ضد تشيلسي الإنجليزي.

video:1