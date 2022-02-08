رئيس الإسماعيلي: نتطلع للعودة لمنصات التتويج بعد توفير كافة الأجواء لذلك

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 22:41

كتب : ياسر الشريف

يحيى الكومي

يتطلع يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي لعودة الدراويش لمنصات التتويج، حيث يرى أنه تم توفير كافة الأجواء لذلك.

وجاءت تصريحات الكومي بعد اجتماع مع محافظ الإسماعيلية شريف بشارة، حيث قال الكومي "هذا الإجتماع استهدف توجيه هذا الدعم علي أرض الواقع وبحث سبل التواصل مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإعتباره المسئول الأول عن دعم ومساعدة الأندية الجماهيرية ".

وأردف "أبرز الملفات التى تمت مناقشتها في الإجتماع كانت النادي الإجتماعي الجديد المقام علي أرض النخيل فضلا عن موضوع الملاعب المقرر الحصول عليها لإقامة تدريبات الفرق المختلفة بالنادي".

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وأكمل "نتطلع لعودة النادي لمنصات التتويج مرة آخرى بعد توفير كافة الأجواء التي تكفل تحقيق ذلك وأود أن أشيد بالمدير الفني الأرجنتيني خوان براون فقد ظهرت بصماته بشكل واضح ببطولة كأس الرابطة وكان آخرها في لقاء الجونة والتأهل للدور نصف النهائى ونأمل في إستمرار هذا المستوي ببطولة الدوري الممتاز ".

وأوضح "الصفقات الجديدة مميزة وعلي قدر كبير من الكفاءة وجاءت وفقا للإحتياجات خاصة علي الصعيد الهجومي وأتوقع أنه بعد انسجامها بشكل أكبر مع باقي العناصر التي تم تمديد تعاقدها سيظهر الفريق بشكل أفضل وعلي قدر التطلعات المنتظرة ".

وأتم "أتمني من الجماهير التي أعلم مدي حبها للفريق أن تؤازر اللاعبين بشكل أكبر في المدرجات بحيث يتواجد آلف مشجع في كل المباريات خاصة أنهم يمثلون الحافز الأول للاعبين علي تحقيق الإنتصارات".

الإسماعيلي يحيى الكومي
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