كأس العالم للأندية - روني يوضح الفارق بين مواجهتي الأهلي وبالميراس

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

رافائيل فيجيا - روني - بالميراس

أوضح روني مهاجم بالميراس البرازيلي سبب تفوق الفريق على الأهلي في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية.

الأهلي فاز على الفريق البرازيلي في مباراة المركز الثالث الموسم الماضي، وفي النسخة الحالية عرف بالميراس طريقة للنهائي من بوابة الأهلي.

وقال روني في تصريحات نقلها موقع UOL البرازيلي: "الكثير من المراقبة. كان لدينا تشكيلتان للتدريب. مع الأفكار الفنية، نجحت خطة المدرب مرة أخرى وخرجنا بالنصر".

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وأضاف "كان الاختلاف هو أنه كان لدينا وقت للاستعداد. في العام الماضي لم نفعل ذلك".

وأكمل "الأمر مختلف تماما. نحن بحاجة إلى الاستعداد عقليا وبدنيا وقد كان لدينا هذا العام".

وينتظر الأهلي مواجهة الخاسر من مباراة الهلال السعودي ضد تشيلسي الإنجليزي.

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