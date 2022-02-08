كأس العالم للأندية - رافائيل فيجيا رجل مباراة بالميراس والأهلي

حصل رافائيل فيجيا على جائزة رجل مباراة بالميراس والأهلي في نصف كأس العالم للأندية 2021.

وتفوق بالميراس على الأهلي بنتيجة 2-0 في نصف النهائي، وينتظر الأهلي مواجهة الخاسر من مباراة الهلال السعودي ضد تشيلسي الإنجليزي.

وقال رافائيل فيجيا عبر أبو ظبي الرياضية: "الفوز ثمار عمل قمنا به، كنا جاهزين وحضّرنا للمباراة بشكل جيد والمباراة صعبة ضد فريق فائز".

وأكمل "تحدي كبير بالنسبة لهم هو أكبر فريق في إفريقيا وقدموا عمل جيد".

وأتم "طموحي الفوز بالبطولة، واثقون وتخطينا عقبة خصمنا والآن لدينا فرصة الفرحة بالفوز ثم الاستعداد في النهائي".

وسجل فيجيا هدف بالميراس الأول وصنع الهدف الثاني، ووصلت نسبة تمريراته الصحيحة إلى 83%.

وسدد مرتين وفاز بـ 3 التحامات من أصل 5 وخطأين لصالحه.

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