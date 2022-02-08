مدرب بالميراس: حققنا انتصارا ضد فريق ذكي فاز كثيرا لكنه خسر اليوم

وصف البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس البرازيلي خصمه الأهلي بالفريق "الذكي الذي فاز كثيرا لكنه خسر اليوم".

وفاز بالميراس على الأهلي بثنائية دون مقابل ليتأهل لنهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.

وقال أبيل فيريرا عبر أبو ظبي الرياضية: "نحن عائلة نفوز معا وخسر معا، أهنئ الجميع وقدمنا أداءً جيدا وكان هناك توازن واحترمنا خصمنا واستمعنا بالمباراة".

وأضاف "وطبقنا الخطة بشكل جيد وواضح وأظهرنا 30% من قوتنا وظهرت روح الفريق وهذا ما ساعدنا في الملعب".

وأكمل "حققنا انتصارا ضد فريق ذكي فاز كثيرا لكنه خسر اليوم".

وأردف "سعيد جدا لأننا وصلنا للنهائي وسنحاول اللعب من أجل الفوز، اعتقد أننا سنلعب مباراة صعبة في النهائي، ولا أستطيع بيع الوهم لأي شخص سنحترم الخصم ونتمنى أن نحقق المطلوب وهذا ما أتمناه".

وأتم "ما ينقصنا هو المباراة القادمة وراضون عن هذا الأداء علينا أن نستمتع بالنصر ثم نستعد للمباراة الأخرى".

وفاز ينتظر بالميراس الفائز من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي، فيما ينتظر الأهلي الخاسر من المباراة.

وستقام مباراتي المركز الثالث والنهائي يوم السبت المقبل.