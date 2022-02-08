موسيماني: مباراة بالميراس كانت صعبة خاصة في آخر 30 دقيقة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

الأهلي - بالميراس - كأس العالم للأندية 2022 - بيتسو موسيماني

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي عقب الهزيمة أمام بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

وخسر الأهلي 2-0 ضد بالميراس، وسينتظر الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في مباراة المركز الثالث.

وقال موسيماني: "كانت مباراة صعبة خاصة في آخر 30 دقيقة وحاولنا أن نعود لكن لم ننجح في ذلك".

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وأضاف عبر أبو ظبي الرياضية: "ولم تساعدنا الأمور وحاولنا".

وأتم "البطاقة الحمراء أثرت بعض الشيء، اعتقد أنها كانت صعبة خاصة أن الفريق أصبح بـ 10 لاعبين ومهزوم بهدفين فأصبح الأمر صعبا".

وكان الأهلي تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد.

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