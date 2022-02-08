كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي من أجل الميدالية البرونزية.. والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 20:28

كتب : FilGoal

الأهلي - بالميراس - كأس العالم للأندية 2022

فقد النادي الأهلي فرصة التواجد في المباراة النهائية لـ كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وخسر الأهلي أمام بالميراس في نصف النهائي بهدفين دون رد.

ويلعب الأهلي على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعد 2006 و2012 و2020.

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ويلتقي الأهلي مع الخاسر من الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في مباراة المركزين الثالث والرابع.

وتقام المباراة يوم السبت 12 فبراير الجاري.

وتلعب المباراة على ملعب آل نهيان.

ويلعب اللقاء في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة

تنقل المباريات عبر تطبيق "Ad Sports" بشكل مجاني.

شركة الرياضية السعودية ستنقل مباريات البطولة بصورة حصرية عبر قنوات SSC، بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية إذاعة مباريات البطولة حصريا في الإمارات ومصر والكويت عن طريق تطبيق "STARZPLAY".

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