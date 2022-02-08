كأس العالم للأندية - أفشة يغيب عن مواجهة المركز الثالث

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي - الرجاء - السوبر الإفريقي

يغيب محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي عن مواجهة المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ونال أفشة إنذارا ضد بالميراس في الدقيقة 91، هو الإنذار الثاني له في البطولة.

وكان أفشة قد نال إنذارا في انتصار الأهلي في ربع النهائي ضد مونتيري.

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وينتظر الأهلي الخاسر من تشيلسي والهلال السعودي، في مواجهة المركز الثالث في البطولة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بالميراس بنتيجة 2-0.

وحصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية مرتين آخرها في النسخة الماضية من البطولة.

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بالميراس الأهلي كأس العالم للأندية
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