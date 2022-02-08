17 مليون طلب حجز لتذاكر كأس العالم قطر 2022

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

شعار كأس العالم قطر 2022

أثبت المشجعون من جميع أنحاء العالم حماسهم للبطولة العالمية بـ 17 مليون طلب تذكرة في فترة المبيعات الأولى لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي استمرت 20 يومًا فقط، وكان القطريون هم أكثر من تقدموا بالطلبات، وسيتم إخطار المشجعين بنتيجة طلباتهم ابتداء من يوم الثلاثاء 8 مارس/ آذار.

كما تدفقت الطلبات خلال فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي الافتتاحية من مختلف دول العالم كالأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والهند والمكسيك والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ووصل عدد الطلبات على المباراة النهائية التي ستقام يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول على استاد لوسيل إلى 1.8 مليون طلب تذكرة.

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وسيتحقق مركز تذاكر FIFA من امتثال طلبات فترة المبيعات هذه التي انطلقت في 19 يناير/ كانون الثاني وانتهت اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت الدوحة (11:00 بتوقيت وسط أوروبا) لقيود المبيعات والأسرة قبل أن يخصص التذاكر لأصحابها، وسيُبلّغ جميع المتقدمين الناجحين نجاحاً كاملاً أو جزئيًا وكذلك غير الناجحين بنتيجة طلباتهم ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق لـ 8 مارس/ آذار 2022، كما سيعلمهم المركز بجميع الخطوات التي يجب عليهم اتباعها والآجال النهائية لدفع ثمن التذاكر.

وإلى ذلك الحين ورهناً بالتوافر، سيقدم مركز تذاكر FIFA ما يلزم من معلومات بخصوص الفترة الثانية من مرحلة المبيعات الأولى والتي ستكون بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولا.

كأس العالم 2022 قطر
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