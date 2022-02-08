زياش: قراري نهائي.. لن أعود لمنتخب المغرب مرة أخرى

أعلن حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي قراره النهائي بشأن اللعب لمنتخب بلاده المغرب في المستقبل، وذلك بعد الخلافات التي نشبت بين وبين وحيد خليلوزيتش المدير الفني لأسود أطلس.

وقال زياش عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "لن أعود لمنتخب المغرب مرة أخرى هذا هو قراري النهائي، بالتأكيد أشعر بالحزن ولكن تركيزي بالكامل الآن مع تشيلسي".

وأضاف "القرار الذي يتخذه المدرب يجب أن يُحترَم، لكن مع كل الأكاذيب التي تأتي معه فهذا يجعل الأمور واضحة بالنسبة لي".

وأتم تصريحاته: "إنها أنباء سيئة للشعب المغربي؟ أتفهم وأشعر بالأسف من أجلهم".

واستبعد المدرب البوسني خليلوزيتش، حكيم زياش من قائمة المغرب التي شارك في كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وودع منتخب المغرب البطولة من دور الـ8 بالخسارة أمام مصر.

ويتواجد زياش مع فريقه تشيلسي في أبو ظبي، للمشاركة في كأس العالم للأندية واللعب ضد الهلال السعودي غدا الأربعاء.