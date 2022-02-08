كأس العالم للأندية - دودو يقود هجوم بالميراس أمام الأهلي

أعلن أبيل فيريرا تشكيل بالميراس لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي مع بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل بالميراس كالتالي:

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: جوستافو جوميز - لوان –خواكين بيكيريز

الوسط: ماركوس روشا – دانيلو – زي رافائيل – جوستافو سكاربا

الهجوم: رافائيل فيجيا – روني – دودو

ويلعب الأهلي مباراته الـ17 في كأس العالم للأندية ليكون أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة.

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية.