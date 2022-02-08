كأس العالم للأندية - دودو يقود هجوم بالميراس أمام الأهلي
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 17:39
كتب : FilGoal
أعلن أبيل فيريرا تشكيل بالميراس لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.
ويلعب الأهلي مع بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.
وجاء تشكيل بالميراس كالتالي:
حراسة المرمى: ويفيرتون
الدفاع: جوستافو جوميز - لوان –خواكين بيكيريز
الوسط: ماركوس روشا – دانيلو – زي رافائيل – جوستافو سكاربا
الهجوم: رافائيل فيجيا – روني – دودو
ويلعب الأهلي مباراته الـ17 في كأس العالم للأندية ليكون أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة.
ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية.