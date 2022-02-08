الأهلي يعلن سبب "استحواذ جماهير بالميراس على تذاكر نصف نهائي كأس العالم للأندية"

كشف النادي الأهلي عن سبب ما وصفه باستحواذ جماهير بالميراس البرازيلي على تذاكر مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء في أبو ظبي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تسبب استحواذ جماهير فريق بالميراس البرازيلي على تذاكر مباراة نصف النهائي لكأس العالم للأندية؛ فور إعلان وجود فريقها وطرح تذاكر نصف النهائي سلفًا، قبل حسم موقف الأهلي من الوصول إلى نصف النهائي؛ في تعثر حصول جماهير النادي الأهلي على حظوظ متساوية في شراء تذاكر لقاء اليوم".

وأضاف "وقامت جماهير فريق بالميراس الذي تحدد سلفا وجوده في نصف نهائي كأس العالم للأندية بشراء الكم الأكبر من تذاكر لقاء اليوم فور طرحها أونلاين وقبل صعود الأهلي إلى نصف النهائي، مما زاد من تعثر حصول جماهير الأهلي على نفس النصيب من التذاكر".

وأتم الأهلي "وتتواجد أعداد جماهير بالميراس بكثافة أكبر في ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي قياسًا بأعداد جماهير الأهلي التي حضرت لدعم الفريق في لقاء اليوم".

وكان الأهلي قد فاز على مونتيري في مباراة ربع النهائي بهدف دون مقابل سجله محمد هاني.

ويلعب الهلال السعودي مع تشيلسي الإنجليزي في مباراة نصف النهائي الثانية.

ويسعى الأهلي للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الأهلي قد حصل على الميدالية البرونذية في المشاركة الأخيرة في العام الماضي بعد التفوق على بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.