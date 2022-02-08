الهيئة الوطنية للإعلام تعلن إيقاف حسام حداد.. والمذيع يرد

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام إحالة مذيع التلفزيون المصري حسام حداد للتحقيق، وإيقافه عن العمل.

وقال بيان الهيئة الوطنية للإعلام: "قررت الهيئة الوطنية للإعلام إحاله المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى".

وأوضح البيان: "تؤكد الوطنية للإعلام أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة، وأن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام ونتمنى لها التوفيق والنجاح فى تحقيق الإنجازات التى تضاف لرصيد الرياضة المصرية".

وفي المقابل، كتب المذيع عبر صفحته على فيسبوك: "قرأت وأقرأ ما يُكتب، أحترم الآراء البناءة وأصغي لها، لكن وجب التوضيح، أولاً أنا مشجع أهلاوي منذ طفولتي، أحب النادي وأشجعه واحترم رموزه ونجومه. لم أخفِ انتمائي يوماً للأهلي، ولمن يريد، بحث صغير يثبت ذلك".

وأضاف "ثانيًا أنا مع كل نادٍ مصري يلعب ضد أي نادٍ خارجي بقلبي وعقلي، وهذا ما دعوت له دائماً، واليوم أضفت إليه أنّ للمشجعين الحق في تشجيع من يريدون من أندية وهذا ألف باء كرة القدم، مع التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف المنتخب في مباراتينا مع السنغال في تصفيات كأس العالم".

وأردف "غريبٌ علي أن يأتي اليوم الذي اضطر فيه لتوضيح دعمي للنادي الأهلي خصوصاً أو لأي نادٍ مصري يقابل فريقاً خارجياً بشكل عام".

وأتم "ولكن ولحرصي على مشاعر كل المعنيين، أقدم أسفي إن خانني التعبير فحملت طيات كلماتي ما لم أقصد، دمتم بألف خير وكل التوفيق للنادي الأهلي اليوم في مباراته ولنضف كأساً جديداً وميداليةً جديدة لمصر كلها".

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