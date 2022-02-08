أبو ظبي تعلن إذاعة مباراة الأهلي وبالميراس مجانا عبر يوتيوب

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 16:49

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية

أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر حسابها على تويتر عن إتاحة مباراة الأهلي وبالميراس مجانا داخل مصر عبر قناتها على موقع يوتيوب بالإضافة إلى موقع القناة وتطبيقها.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقام في الإمارات.

وكانت أبو ظبي قد أذاعت مباراة ربع النهائي بين الأهلي ومونتيري في مصر عبر التطبيق الخاص بالمباراة فقط.

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وكان الأهلي قد فاز على مونتيري في مباراة ربع النهائي بهدف دون مقابل سجله محمد هاني.

ويلعب الهلال السعودي مع تشيلسي الإنجليزي في مباراة نصف النهائي الثانية.

ويسعى الأهلي للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الأهلي قد حصل على الميدالية البرونذية في المشاركة الأخيرة في العام الماضي بعد التفوق على بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

كأس العالم للأندية الأهلي بالميراس
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