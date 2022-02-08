تريزيجيه ينتقل إلى باشاك شهير

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 16:39

كتب : FilGoal

تريزيجيه

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي رسميا إعارة لاعبه المصري محمود حسن تريزيجيه إلى باشاك شهير التركي حتى نهاية الموسم.

وغاب محمود حسن تريزيجيه عن صفوف أستون فيلا منذ إبريل الماضي بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وعاد ابن الـ27 عاما للمشاركة مع أستون فيلا أمام برينتفورد لمدة 10 دقائق قبل المشاركة في أمم إفريقيا.

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ولعب تريزيجيه 7 مباريات مع منتخب مصر في أمم إفريقيا سجل خلالها هدفا واحدا وصعد مع الفراعنة للمباراة النهائية.

وانتقل تريزيجيه لصفوف أستون فيلا في 2019 قادما من قاسم باشا التركي.

وقال ستيفن جيرارد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليدز:"أعتقد أننا بصدد إعلان يخص تريزيجيه في الساعات المقبلة".

وواصل "سينتقل معارا ليلعب، أعتقد أن هذا أفضل شيء له".

واستمر "غاب 7 أشهر بسبب إصابة قوية، عاد في حلة جيدة لذا يحتاج للرحيل من أجل المشاركة، سنناقش موقفه في الصيف".

وكان جوكسل جوموسداج رئيس نادي إسطنبول باشاك شهير التركي ضم تريزيجيه (27 عاما) جناح منتخب مصر من أستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق لتريزيجيه اللعب في الدوري التركي مع فريق قاسم باشا لمدة موسمين.

وانتقل تريزيجيه -27 عاما- إلى قاسم باشا من أندرلخت مقابل مليوني يورو، قبل أن يطير إلى أستون فيلا مقابل 10 ملايين يورو في صيف 2019.

وسجل تريزيجيه سبعة أهداف وصنع 2 في 41 مباراة في موسمه الأول بتركيا، بينما سجل هدفين وصنع مثلهما في 22 مباراة الموسم الماضي.

وشارك تريزيجيه في 64 مباراة مع أستون فيلا سجل خلالها 7 أهداف وصنع 9 آخرين.

ويتواجد باشاكشهير في المركز الخامس للدوري التركي برصيد 37 نقطة من 23 مباراة.

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