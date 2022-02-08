وكيل النني يرد على إمكانية عودته للدوري المصري.. ويكشف عن العروض التي تلقاها في الفترة السابقة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 16:21

كتب : محمود باهي

محمد النني يحتفل بهدف أرسنال في نيوكاسل

تحدث علاء نظمي وكيل محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال عن مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة، كما كشف عن العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة السابقة.

محمد النني

النادي : أرسنال

وقال نظمي في تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم: "لقد تلقى النني أكثر من عرض في الفترة الأخيرة لكن أرسنال رفضها لأن ميكيل أرتيتا متمسك باستمراره".

وتابع "لقد أبدى أكثر من ناد اهتماما بضمه آخرها أوليمبيك ليون وقبلها مارسيليا، وفالنسيا، وليدز يونايتد، وواتفورد، ونيوكاسل بالإضافة إلى قطبي تركيا بيشتكتاش وجالاتاسراي".

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وأجاب نظمي عما إذا كان الأهلي قد أبدى اهتماما بضم النني قائلا: "لا إنه سؤال غير منطقي، هل يبدو على النني أنه غير قادر على اللعب في أوروبا؟ يرتبط اسمه دائما بالأهلي لأنه من ناشئي الناديولكن هو يقدر كل أندية مصر".

وأضاف "لقد سأله أحد منذ فترة نفس السؤال ورد النني قادر على اللعب في أوروبا وأنه مستمر بعد لسنوات ولا يريد العودة لمصر لإنهاء مسيرته فهو لا يريد أن يراه الناس بمستوى أقل بل يتجه للاعتزال في أوروبا".

ويعود النني للانضمام لأرسنال بعد نهاية مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في البطولة بعد الهزيمة في المباراة النهائية من السنغال بركلات الترجيح.

محمد النني الأهلي أرسنال علاء نظمي
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