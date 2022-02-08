جيرارد: سنعير تريزيجيه

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 16:13

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل بهدف أستون فيلا في فولام

أوضح ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا أن فريقه سيعير اللاعب محمود حسن "تريزيجيه".

تريزيجيه

النادي : إسطنبول باشاك شهير

أستون فيلا

وقال نجم ليفربول وإنجلترا السابق في مؤتمر صحفي:"أعتقد أننا بصدد إعلان يخص تريزيجيه في الساعات المقبلة".

وواصل "سينتقل معارا ليلعب، أعتقد أن هذا أفضل شيء له".

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واستمر "غاب 7 أشهر بسبب إصابة قوية، عاد في حلة جيدة لذا يحتاج للرحيل من أجل المشاركة، سنناقش موقفه في الصيف".

وكان جوكسل جوموسداج رئيس نادي إسطنبول باشاك شهير التركي ضم تريزيجيه (27 عاما) جناح منتخب مصر من أستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق لتريزيجيه اللعب في الدوري التركي مع فريق قاسم باشا لمدة موسمين.

وانتقل تريزيجيه -27 عاما- إلى قاسم باشا من أندرلخت مقابل مليوني يورو، قبل أن يطير إلى أستون فيلا مقابل 10 ملايين يورو في صيف 2019.

وسجل تريزيجيه سبعة أهداف وصنع 2 في 41 مباراة في موسمه الأول بتركيا، بينما سجل هدفين وصنع مثلهما في 22 مباراة الموسم الماضي.

وشارك تريزيجيه في 11 دقيقة فقط هذا الموسم بسبب عودته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

قبل أن ينضم لكتيبة الفراعنة التي خسرت نهائي كأس إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح.

تريزيجيه أستون فيلا جيرارد إسطنبول باشاك شهير
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