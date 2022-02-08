كاسيميرو: لوبيتيجي أقنعني بعدم الانضمام لإشبيلية.. وكنت أريد أن أصبح مثل رونالدو وروماريو

كشف كارلوس كاسيميرو لاعب ريال مدريد على أنه كان قريبا من التوقيع مع إشبيلية في وقت سابق لولا تلقيه مكالمة من يوليان لوبيتيجي مدرب بورتو في ذلك التوقيت.

كاسيميرو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقضى كاسيميرو فترة إعارة مع بورتو في موسم 2014/2015 قبل العودة لريال مدريد مرة أخرى.

وأجرى كاسيميرو حوار مع مجلة بانينكا وجاءت كالتالي

"في فترة أنشيلوتي الأولى لم أكن ألعب كثيرا بسبب وجود لاعبين مثل تشابي ألونسو وسامي خضيرة، وأنخيل دي ماريا وكان شيء طبيعي وكان من الممكن أن أوقع مع إشبيلية على سبيل الإعارة وكنت أود ذلك بشدة وكان هو الموسم الذي فازوا فيه بالدوري الأوروبي".

"إنتر ميلان كان خيارا آخر لأن فلورينتينو بيريز أخبرني بأنني سألعب هناك وكان هناك أيضا بورتو ولكن بصراحة لم يكن ضمن خططي لأنني أردت أن أحظى بعدد جيد من الدقائق".

"لوبيتيجي مدرب بورتو في ذلك التوقيت اتصل بي وتحدثنا لمدة ربع ساعة عن طريقة لعبه وفي الحقيقة بعد ثلاث دقائق قررت بأنه علي أن ألعب تحت قيادته وأنا سعي لأن قراري لم يكن خاطئ لأن ما فعله لي ولمسيرتي كان دربا من الجنون وشكرته على ذلك".

"في صغري أردت أن أكون رونالدو أو روماريو وكانوا يخبرونني بالفعل أنني ألعب بطريقة مشابهة كمزح، أردت أن أكون مثلهم أو مثل بيبيتو".

"أنا وكروس ومودريتش نعرف بعضنا بشكل جيد، نعرف كيف يلعب كل شخص فينا ونوع التمريرة الذي سيلعبها الآخر وفي الحقيقة نحن متحدون بشكل أكبر خارج الملعب، هناك صداقة كبيرة وغنية وجميلة بيننا والناس لا تعرف أيضا مدى تفاهمنا خارج الملعب، نحن أصدقاء ونستمتع باللعب سويا".

"أكمل عامي الـ 30؟ أنا سأظل ألعب طالما استمتع بكرة القدم، اليوم الذي سأستيقظ فيه وأرى بأنني لا أريد المواصلة سأعتزل".

"من يحب كرة القدم يجب أن يحب ميسي هو واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في التاريخ، عقب رحيله عن برشلونة أو حاليا سترى مدى أهميته للفريق ولهذا هو واحد من أساطير النادي، الآن هو عائد لسانتياجو برنابيو ولكن نحن جاهزون، لأنني لا استطيع إيقافه بشكل منفرد يجب على الرفاق مساعدتي، وأمام باريس سان جيرمان ستشاهدون مباراة كبيرة".

ويلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم 15 فبراير المقبل.