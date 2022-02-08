كأس العالم للأندية - السولية وأيمن أشرف أساسيان في تشكيل الأهلي أمام بالميراس

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 15:58

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - مدرب الأهلي

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة بالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مع بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وتواجد السداسي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف وحمدي فتحي في معسكر الأهلي أمس بعد نهاية كأس أمم إفريقيا.

وبدأ أيمن أشرف وعمرو السولية في التشكيل الأساسي على حساب محمد مغربي وأحمد عبد القادر.

ويغيب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي في البطولة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم

خط الوسط: علي معلول - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد هاني

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات

ويلعب الأهلي مباراته الـ17 في كأس العالم للأندية ليكون أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة.

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية.

الأهلي
نرشح لكم
مدافع تشيلسي يعترف: لم نلعب بشكل جيد أمام الهلال مدرب الهلال السعودي: الأهلي يلعب كرة قدم جيدة.. وقد نواجهه بتشكيل مختلف كأس العالم للأندية - حكم مواجهة الأهلي وبالميراس يقود مباراة الأحمر ضد الهلال عبد الحفيظ: كل مواجهات كأس العالم للأندية صعبة.. وهدفنا البرونزية
أخر الأخبار
قائد مانشستر يونايتد: علينا أن نكون أكثر قدرة على التحمل 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع تشيلسي يعترف: لم نلعب بشكل جيد أمام الهلال 47 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب شتوتجارت: مرموش متحفز للغاية وجاهز لخوض المباريات ساعة | الدوري الألماني
كرة سلة - مدرب الزمالك: ظروفنا مشابهة لبطل كأس العالم.. جماهيرنا تقدر بـ 40 مليون في مصر ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة - لاعب الزمالك: متعطشون لخوض كأس العالم للأندية أمام الجماهير ساعة | رياضات أخرى
كوت ديفوار تعلن نقل كأس أمم إفريقيا للمحليين إليها.. والجزائر تنفي ساعة | إفريقيا
مدرب الهلال السعودي: الأهلي يلعب كرة قدم جيدة.. وقد نواجهه بتشكيل مختلف ساعة | كأس العالم للأندية
محمود عبد الحكيم يتحدث لـ في الجول عن التوقيع للزمالك 5 مرات وحديث جوزيه ولعب الخماسي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة