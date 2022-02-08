المدير التنفيذي لـ برشلونة يقدم استقالته.. وسبورت تكشف الأسباب

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 15:50

كتب : FilGoal

كامب نو

أعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء استقالة مديره التنفيذي فيران ريفيرتر.

وأوضح نادي برشلونة عبر موقعه أن ريفيرتر قرر الاستقالة من منصبه لأسباب شخصية وعائلية.

ومن المقرر أن يواصل ريفيرتر مهامه كمدير تنفيذي للنادي حتى يجد البلوجرانا بديلا له.

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وكشفت جريدة سبورت الكتالونية عدة أسباب لاستقالة ريفيرتر في تقريرها يوم الثلاثاء.

أول الأسباب وأهم هو أن تعاقدات برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية أظهرت بعض التناقضات داخل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اتفاق الراعي الجديد للنادي.

وأوضح تقرير سبورت أن خوان لابورتا رئيس النادي أنهى اتفاقه مع منصة سبوتيفاي لبث الموسيقى على رعاية النادي بينما كان ريفيرتر يتواجد في ميامي من أجل إبرام اتفاق لتمويل أحد مشاريع النادي.

ويشعر فيران أنه تم تجاهله عمدا في التفاصيل الاخيرة لصفقة رعاية سبوتيفاي للنادي، حسب التقرير.

كما أن المدير التنفيذي لبرشلونة هو أحد الرافضين لفكرة لبيع اسم ملعب كامب نو.

وأشار تقرير سبورت إلى أن مجلس إداراة برشلونة قد يشهد عدة استقالات في الايام القادمة بسبب خلافات مع لابورتا.

ويقترب نادي برشلونة من إعلان صفقة رعاية قمصان وملعب النادي لصالح شركة سبوتيفاي، حسب إذاعة راك 1.

وأفاد التقرير بأن برشلونة توصل لاتفاق مع سبوتيفاي لرعاية النادي لمدة 3 سنوات مقابل 280 مليون يورو.

برشلونة كامب نو
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