عامر حسين: كيروش سيختار ملعب مباراة السنغال.. وسنطلب حضور السعة القصوى للجماهير

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 15:48

كتب : أحمد الخولي

كارلوس كيروش - مصر

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة عن كيفية اختيار ملعب المباراة الفاصلة أمام السنغال وعدد الجماهير واحتمالية تأجيل مباريات الدوري من عدمها قبلها.

وقال عامر حسين في تصريحات لـ FilGoal.com: "ننتظر اختيار كيروش فيما يخص ملعب مباراة السنغال، سيكون له وجهة نظر سنحترمها في الملعب من حيث مكان وموعد ونوعية أرضيته وتناسبه مع أهمية المباراة لذلك لم نعلن عنه حتى الآن".

وأضاف "سنطلب حضور السعة القصوى للمباراة لحشد أكبر عدد من المشجعين".

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وعن جدول الدوري واحتمالية تأجيل بعد المباريات، قال: "أي شيء سيطلبه كيروش سنقوم بتنفيذه دون نقاش، وضعنا الأمر في اعتباراتنا من البداية ولذلك آخر مباراة سيلعبها الأهلي والزمالك في الدوري ستكون يومي 7و8 مارس قبل بدء الأجندة الدولية بـ14 يوما وهما يوجد بهما أكبر عدد من اللاعبين الدوليين".

وتابع "العقبة الوحيدة هو أن كاف حدد يومي 19 و20 مارس لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولاته وهو قبل يوم واحد من بداية الأجندة الدولية مع وصول المحترفين يوم 21 مارس".

وأتم "في جميع الأحوال سيكون هناك تنسيق تام مع كيروش لكي يتخذ كل القرارات والخطوات التي يراها مناسبة لتجهيز المنتخب".

ويلعب المنتخب المصري مع السنغال مباراتين من أجل حسم الصعود لكأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 24 إلى 29 مارس.

عامر حسين مصر السنغال تصفيات كأس العالم كارلوس كيروش
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