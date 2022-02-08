فيفا يعاقب المغرب بسبب التمييز العنصري في كأس العرب.. ومهلة أخيرة للرد

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 15:27

كتب : محمد عبد العظيم

المغرب كأس العرب

تلقى الاتحاد المغربي لكرة القدم إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف فرانك سويسري بالإضافة إلى لعب مباراة إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم بعدد محدود من الجماهير مع غلق المدرجات خلف المرمى.

ويلعب منتخب المغرب مع الكونغو الديموقراطية في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وجاء قرار اللجنة التأديبية لفيفا بعد استخدام الجماهير المغربية لفظ "عطايا" لبعض المشجعين التونسيين الذين شجعوا منتخب الجزائر في المباراة التي جمعت بين منتخبي المغرب والجزائر في كأس العرب، ووفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة فإن اللفظ يحتوي بعض العبارات المسيئه للمثلية الجنسية وهو ما رأت اللجنة التأديبية بأنه يعتبر تمييزا عنصريا.

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وخسر منتخب المغرب أمام الجزائر في ربع نهائي كأس العرب 5-3 بضربات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وفاز منتخب الجزائر بكأس العرب بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

وقال مصدر من الاتحاد المغربي لـ FilGoal.com : " ستتقدم باستئناف ضد قرار فيفا لرفع العقوبة، الجماهير لم تسئ للجماهير الجزائرية أو حتى التونسيين ونقدر ونحترم الشعب الجزائري والتونسي".

وأضاف "ما ورد في تقرير مراقب المباراة لم يحدث اطلاقا والمباراة خرجت بدون أي مشكلات لذلك قررنا التقدم باستئناف عاجل ضد القرار".

وسيكون أمام الاتحاد المغربي 10 أيام للتقدم بالإستئناف على القرار ثم حضور جلسة استماع في اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

المغرب الجزائر كأس العرب
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