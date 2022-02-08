مؤتمر الهلال: مستعدون لمواجهة تشيلسي.. ومونديال الأندية بحاجة لتخطيط أفضل

شدد ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال على أن فريقه مستعد لمواجهة تشيلسي مشيرا إلى أن فريقه يلعب كرة قدم هجومية ويسعى لاستغلال الفرص دائما.

وفاز الهلال في مباراته الأولى على الجزيرة الإماراتي بستة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب بطل آسيا في نصف النهائي مع تشيلسي غدا الأربعاء.

وقال جارديم في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الهلال: "متأكد أن كل مباراة مختلفة عن غيرها وفريدة، مستعدون لمواجهة تشيلسي ونتطلع أن نقدم مستوى مميز".

وأضاف "نلعب بطريقة هجومية، نستحوذ على الكرة ونستغل الفرص لتسجيل الأهداف".

وتابع "هناك بعض الفرق تلعب 4 مباريات في 8 أيام وغيرها تلعب مباراتين فقط، يجب أن يتم التخطيط أكثر للمباريات يحيث يكون هناك أيام راحة أكبر".

وأتم "نعلم أن الفرق الأوروبية مثل تشيلسي وليفربول مرشحة للفوز بالبطولة وهم يملكون أيام راحة أكثر".

وحقق الهلال السعودي أكبر فوز عربي في مونديال الأندية أمام الجزيرة متفوقا على الترجي التونسي الذي فاز على السد القطري 6-2 في 2019.

كذلك هو أكبر فوز لأي فريق بشكل عام في تاريخ مونديال كأس العالم للأندية.

ويلعب الفائز من الهلال وتشيلسي مع الفائز من الأهلي وبالميراس في المباراة النهائية 12 فبراير.