يوفنتوس يوضح إصابة قائده

كشف نادي يوفنتوس تفاصيل إصابة مدافعه المخضرم جورجيو كيليني.

قائد يوفنتوس استبدل قبل ربع ساعة من نهاية لقاء هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي بسبب الإصابة.

وأفاد النادي في بيان: "خضع كيليني لفحوصات طبية في مركز يوفنتوس الطبي وكشفت عن إصابته في عضلة السمانة".

ولم يكشف البيانكونيري مدة غياب المدافع المخضرم عن الملاعب.

لكن تقارير إيطالية أشارت إلى أن كيليني سيغيب عن الملاعب بسبب هذه الإصابة لنحو 3 أسابيع.

ولذلك من المرجح غيابه عن مباريات يوفنتوس ضد كل من، ساسولو في كأس إيطاليا وأتالانتا وتورينو في الدوري الإيطالي، وفياريال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتغلب يوفنتوس على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

سجل الهدف الأول هداف الدوري الإيطالي دوسان فلاهوفيتش الوافد من فيورنتينا في الشتاء، بعد تمريرة حاسمة من الأرجنتيني باولو ديبالا.

وفي الدقيقة 61 سجل دينيس زكريا الهدف الثاني بعد تمريرة ألفارو موراتا.

وانضم زكريا أيضا في الشتاء إلى يوفنتوس قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

بذلك يرفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر الذي لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 33 نقطة في المركز التاسع.

video:1