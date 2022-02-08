حازم إمام لـ في الجول: سنلبي طلبات كيروش.. كيف يتعرض للنقد بعد ملحمة إفريقيا؟

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 14:31

كتب : أحمد الخولي

كارلوس كيروش - مصر

شدد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد ينوي تنفيذ ما يطلبه كارلوس كيروش مدرب مصر فيما يخص المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

واستنكر نجم مصر والزمالك السابق تعرض المدرب البرتغالي لانتقادات رغم وصوله لنهائي كأس إفريقيا 2021.

وقال إمام لـFilGoal.com:"كيروش نجح في كل شيء، أكد جدارته واستحقاقه لمنصبه. لقد أعاد الشخصية والهيبة للفريق، أعاد ثقافة الفوز وبات المنتخب يلعب للفوز بغض النظر عن المنافس".

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وأضاف لاعب أودينيزي السابق "كيروش هو سبب روح وشغف اللاعبين، انظر إليه في الملعب وهو يوجههم. أول مدرب أجنبي يأتي إلى مصر ويتفاعل بهذا الشكل في الدفاع عن فريقه، وكأنه مصري وليس شخصا يعمل من أجل المال فقط".

واستمر مساعد مدرب الزمالك السابق "أمر غريب تعرضه لانتقادات بعد الملحمة التي قدمها الفريق في الكاميرون، أكثر المتفائلين لم يتوقع وصولنا للنهائي. نثق الآن في منتخبنا القادر بإذن الله على التأهل لكأس العالم".

وواصل بطل كأس إفريقيا 1998 "سنجتمع بكيروش لتأكيد الدعم وتوفير كل ما يطلبه قبل مواجهتي السنغال. المنتخب بحاجة لتطوير الهجوم، بينما دفاعه قوي، هذا ما سيركز عليه كيروش. يجب ألا ننسى أنه تولى المسؤولية منذ وقت قريب وتعامل مع الظروف المحيطة ووصل بالفريق لمرحلة غير متوقعة. نثق أن القادم أفضل معه".

وبلغ كيروش مع الفراعنة المرحلة النهائية من التصفيات والتي سيواجه فيها السنغال في مارس المقبل.

واحتل مع الفراعنة المركز الرابع في كأس العرب ووصافة كأس إفريقيا 2021.

وتولى البرتغالي قيادة الفريق في سبتمبر الماضي خلفا للمصري حسام البدري.

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