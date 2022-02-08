اختبر معلوماتك عن المباراة الماضية بين الأهلي وبالميراس الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 13:57 كتب : FilGoal فيليبي ميلو - عمرو السولية - بالميراس - الأهلي هل تتذكر آخر مواجهة بين الأهلي وبالميراس؟ بالميراس الأهلي هل تتذكر أحداثها جيدا؟ حسنا شارك في هذا الاختبار. أخبار متعلقة ميندي: أبو جبل أفضل حارس في كأس إفريقيا رغم غيابه لشهر.. صلاح يعتلي قمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح يعادل رباعيا مصريا دخل تشكيل كأس إفريقيا مرتين منافس الأهلي – بالميراس.. لأن في كرة القدم 2 + 2 لا تساوي 4 كأس العالم للأندية الأهلي بالميراس نرشح لكم مدافع تشيلسي يعترف: لم نلعب بشكل جيد أمام الهلال مدرب الهلال السعودي: الأهلي يلعب كرة قدم جيدة.. وقد نواجهه بتشكيل مختلف كأس العالم للأندية - حكم مواجهة الأهلي وبالميراس يقود مباراة الأحمر ضد الهلال عبد الحفيظ: كل مواجهات كأس العالم للأندية صعبة.. وهدفنا البرونزية أخر الأخبار قائد مانشستر يونايتد: علينا أن نكون أكثر قدرة على التحمل 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي مدافع تشيلسي يعترف: لم نلعب بشكل جيد أمام الهلال 46 دقيقة | كأس العالم للأندية مدرب شتوتجارت: مرموش متحفز للغاية وجاهز لخوض المباريات ساعة | الدوري الألماني كرة سلة - مدرب الزمالك: ظروفنا مشابهة لبطل كأس العالم.. جماهيرنا تقدر بـ 40 مليون في مصر ساعة | رياضات أخرى كرة سلة - لاعب الزمالك: متعطشون لخوض كأس العالم للأندية أمام الجماهير ساعة | رياضات أخرى كوت ديفوار تعلن نقل كأس أمم إفريقيا للمحليين إليها.. والجزائر تنفي ساعة | إفريقيا مدرب الهلال السعودي: الأهلي يلعب كرة قدم جيدة.. وقد نواجهه بتشكيل مختلف ساعة | كأس العالم للأندية محمود عبد الحكيم يتحدث لـ في الجول عن التوقيع للزمالك 5 مرات وحديث جوزيه ولعب الخماسي 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. زيزو على بعد 3 ركلات جزاء من تحقيق رقم عالمي كرة سلة - مدرب الزمالك: ظروفنا مشابهة لبطل كأس العالم.. جماهيرنا تقدر بـ 40 مليون في مصر محمود عبد الحكيم يتحدث لـ في الجول عن التوقيع للزمالك 5 مرات وحديث جوزيه ولعب الخماسي كوت ديفوار تعلن نقل كأس أمم إفريقيا للمحليين إليها.. والجزائر تنفي صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا الأكثر مشاهدة 1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة أمس اليوم غدا كأس العالم للأندية 1 تشيلسي 0 الهلال انتهت كأس العالم للأندية 3 مونتيري 1 الجزيرة انتهت الدوري المصري 0 طلائع الجيش 1 الجونة انتهت الدوري المصري 0 إنبـي 0 مصر للمقاصة انتهت الدوري الإنجليزي 2 مانشستر سيتي 0 برينتفورد انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي - فيوتشر لم تبدأ 20:00 الدوري المصري - البنك الأهلي - سموحة لم تبدأ 17:30 الدوري الإنجليزي - ليفربول - ليستر سيتي لم تبدأ 21:45 الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - أرسنال لم تبدأ 21:45 كأس إيطاليا - يوفنتوس - ساسولو لم تبدأ 22:00 دوري أبطال إفريقيا - ماميلودي صنداونز - الهلال لم تبدأ 18:00 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي - شباب بلوزداد لم تبدأ 18:00 دوري أبطال إفريقيا - الوداد الرياضي - ساجرادا إسبرانسا لم تبدأ 21:00 الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان - ستاد رين لم تبدأ 22:00