ميندي: أبو جبل أفضل حارس في كأس إفريقيا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 13:49

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل - مصر - الكاميرون

يرى إدوارد ميندي حارس السنغال أن محمد أبو جبل حامي عرين مصر كان أفضل حارس مرمى في كأس إفريقيا 2021.

ورغم أداء أبو جبل المبهر في البطولة، إلا أن ميندي نال جائزة الحارس الأفضل بعد تتويجه باللقب على حساب الفراعنة بركلات الترجيح.

وجاء ميندي حارسا في التشكيل المثالي للبطولة الذي أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وبديله هو الكاميروني أندري أونانا.

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وقال ميندي عبر قناة إم.بي.سي مصر:"أبو جبل أفضل حارس في البطولة، بكل صراحة".

وواصل "قلت له ذلك. أداؤه أبهرني".

وتألق أبو جبل بعد مشاركته كبديل أمام كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي.

تصدى لأربع ركلات ترجيح وركلة جزاء خلال مشوار الفراعنة، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية.

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