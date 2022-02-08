منافس الأهلي – بالميراس.. لأن في كرة القدم 2 + 2 لا تساوي 4

سيكون بالميراس أول فريق من أمريكا الجنوبية يمثل القارة في كأس العالم مرتين متتاليتين.

سبق من قبل كورينثيانز وإنترناسيونال وريفر بليت لكن على فترات متباعدة، وتبقى كتيبة أبيل فيريرا المدير الفني البرتغالي هي أول من تحقق لقب كوبا ليبرتادوريس مرتين متتاليتين منذ بوكا جونيورز رفقة كارلوس بيانكي في 2000 و2001.

اليوم يضرب بالميراس موعدا جديدا مع الأهلي في كأس العالم للأندية بعدما التقيا العام الماضي في مباراة المركز الثالث، لكن اليوم ستكون المواجهة في نصف النهائي، والفائز سيحصد بطاقة التأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه.

نصحبكم سريعا في جولة للتعرف أكثر على بالميراس قبل ساعات من مواجهة الأهلي المرتقبة.

المدير الفني لبالميراس قال قبل المباراة: "منذ تحقيق الفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس ولدينا الحلم بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، سنؤمن بهدفنا لنحققه".

وأضاف "كرة القدم ساحرة. عندما اعتقد الجميع أن مونتيري هو الذي سيفوز ولم يحدث ذلك، لقد كان الأهلي، وهذا أكثر من أي وقت مضى، يجعلنا في حالة تأهب، كان تحذيرًا. علينا أن نكون أكثر وعيا بالصعوبات التي سنواجهها يوم الثلاثاء. هذا ما أردت قوله، كرة القدم 2 + 2 ليست 4. الصعوبة بالتأكيد ستكون أكبر".

وأكمل "تدور كرة القدم حول المنافسة، والتنظيم، وأيا كان الشخص الأكثر فاعلية يفوز، ويسجل المزيد من الأهداف، ويخلق المزيد من الفرص، وهو ما حدث يوم السبت (يقصد مباراة الأهلي ومونتيري)".

لنبدأ من أبيل فيريرا المدير الفني الذي حقق 3 ألقاب مع بالميراس خلال عام و3 أشهر.

أثناء وجود فيريرا في تدريب سبورتينج براجا البرتغالي، قال لـ The Coaches' Voice: "إذا كان خصمك في نفس مستواك، فلا بأس يمكنني مهاجمتك. لكن إذا هاجمت جبلا، عليك أن تفعل ذلك بشكل مختلف".

وتابع "في مباريات أخرى، تريد أن تكون بطل الرواية: أن تسيطر على الكرة. لكن في بعض الأحيان عليك أن تتقبل أن خصمك أقوى منك. وفي هذه الحالة، عليك أن تكون متوازنا".

فيريرا يتحدث عن كرة القدم قائلا: "شيء واحد لا يمكننا نسيانه هو أن كرة القدم لعبة، وفي المباراة تحتاج أحيانا إلى أن تكون محظوظا، كرة القدم ليست الرياضيات. إنها ليست 2+2=4. في كرة القدم، اللاعب الذي يملك أكبر قدر من المال أو أفضل اللاعبين لا يفوز تلقائيا، في كرة القدم، يفوز الفريق الأفضل".

ليس تصريحا مكررا بل هذا ما يفضل أن يشير إليه المدرب البرتغالي.

لا يطلب فيريرا من لاعبي فريقه سوى 3 أشياء، وهو مال قاله للاعبين عقب الفوز على فلامنجو: "كانت والدتي تخبرني دائما بثلاث كلمات سحرية: الانضباط والعمل الجاد والموهبة".

لاعبو بالميراس تحدثوا من قبل عن تركيز مدربهم على المباريات، جوستافو سكاربا لاعب وسط بالميراس سبق له أن قال عن مدربه لشبكة ESPN: "ندخل الميدان ونحن نعلم كيفية اللعب بنسبة 100%".

وأضاف أيضا: "إنه يركز كثيرا على السؤال التكتيكي واستراتيجية اللعب. نقوم بالتدريب على الكثير من الأشياء المحددة، وكيفية الهجوم، وكيفية الدفاع، وكيفية الوقوف على الكرات الثابتة".

رافائيل فيجيا لاعب بالميراس الحالي يصف أسلوب مدربه قائلا في تصريحات لـAFP قبل نهائي كوبا ليبرتادوريس 2021: "أبيل ذكي للغاية، إنه يعرف لحظات المباراة جيدا. إنه يفهم السؤال عن كيفية لعب الفريق المنافس وأي أسلوب لعب يناسب بشكل أفضل. لا يتعلق الأمر باللعب فقط جيد، لكن يجب أن يكون فعالا وقت ظهور النتيجة".

يعرف فيريرا كيفية تطوير لاعبي فريقه، روني مهاجم الفريق الحالي أبرز مثال، وإلى جانبه أيضا يتواجد رافائيل مينينو وجوستافو سكاربا ورافائيل فيجيا وباتريك دي باولا وزي رافائيل.

وسبق لفيريرا أن صرّح: "سأتذكر مورينيو. كان لديه كيفين دي بروين لمدة عام ولم يتمكن من استخدامه. اليوم، هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم. في بعض الأحيان، نحن المدربين لا نعطي اللاعب وقتا للنضوج".

روني مهاجم الفريق قبل قدوم فيريرا سجل 3 أهداف فقط، الآن تحت قيادة البرتغالي في 73 مباراة سجل 21 وصنع 13 في جميع المسابقات وهو هداف الفريق.

روني مهاجم وهداف الفريق تحدث عن تأثير مدربه عليه: "لقد ساعدني في تعلم مهارات جديدة. سألني عما إذا كنت قد لعبت في أي وقت مضى كمهاجم وقلت له، لقد فعلت ذلك في اليابان ولم يعجبني ذلك، لكني هنا للمساعدة بأفضل ما يمكنني".

وأضاف "لقد وضعني في المقدمة، وسجلت. اعتقدت حسنا، يجب أن أبقى مهاجما".

أصبح فيريرا مدرب باوك اليوناني وسبورتنج براجا البرتغالي السابق، ثاني أقدم مدرب حالي في الدوري البرازيلي بعام و3 أشهر ولا يسبقه إلا مدرب واحد فقط، هو مارويسيو باريبيراي مدرب ريد بول براجانتينو.

في 112 مباراة قاد فيريرا الأخضر البرازيلي للفوز في 60، و23 تعادل و29 هزيمة و3 ألقاب.

ريناتو جاوتشو مدرب فلامنجو السابق قال عنه قبل نهائي البطولة: "لقد فاز بلقب ليبرتادوريس العام الماضي وهو في نهائي ليبرتادوريس آخر، القليل من المدربين تمكنوا من فعل ما فعله. ليس من السهل القدوم إلى البرازيل والفوز بالألقاب التي فاز بها".

كيف يلعب بالميراس؟

يفضل فيريرا اللعب بخطط 3-4-3 أو 3-5-2 أو 4-2-3-1.

منذ بداية العام الجاري لعب الفريق 4 مباريات في بطولة باوليستا (ولاية ساو باولو) 2 منها بخطة 3-4-3 وواحدة بخطة 4-3-3 والأخيرة بخطة 4-2-3-1.

قبل الخوض في التفاصيل فأن فريق بالميراس من أكثر الفريق تنظيما في أمريكا الجنوبية على المستوى الجماعي، لذلك فلا عجب في أنه تفوق على ريفر بليت وسانتوس في نسخة 2020، وعلى ساو باولو وأتليتكو مينيرو وفلامنجو في نسخة 2021 على الترتيب.

يعرف بالميراس جيدا كيفية استغلال أخطاء الخصم، في مباراة ريفر بليت في نصف نهائي 2020 ومن 3 أخطاء لدفاع الفريق الأرجنتيني استطاع أن يخطف البرازيليين الفوز من ملعب مونتيمنتال.

وفي نهائي نسحة 2020 ضد سانتوس استطاع أن يخطف فوزا قاتلا من الخطأ الوحيد لدفاع خصمه في المباراة.

أما في ضد أتليتكو مينيرو ومن خطأ وحيد للظهير الأيمن استطاع بالميراس أن يخطف هدفا وحيدا صعد به للنهائي بعد 180 دقيقة دفاعية.

في النهائي ضد فلامنجو سجل الفريق هدفين مستغلا أخطاء خصمه في 120 دقيقة.

بالميراس فريق يعرف كيفية استغلال أخطاء الخصم دون الحاجة لأن يضم أسماءً مشهورة، فريق يعرف كيف يحقق المطلوب بأقل الطرق الممكنة.

يضغط الفريق على الخصم من برباعي خط الوسط من أجل تضييق الخناق عليه وليس للدفاع من منطقة جزاء الخصم، هنا يكون الهدف هو تقليل فرص الخصم بالخروج الصحيح بالكرة أو تركه يعتمد على الكرات الطولية ليفوز بالميراس بالكرة الثانية عن طريق مدافعيه.

في نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام فلامنجو ترك لاعبو الأخضر دفاع فلامنجو يخرج بالكرة محاولا تأمين العمق أكثر وجعل فلامنجو يلعب على الأطراف لتقليل فرص الخطورة على مرماه.

يبدأ الفريق ليصبح أكثر قوة وشراسة لاستعادة الكرة عندما تصل الكرة لنصف ملعبه.

تصبح خطوط الفريق أكثر قربا ويبدأ لاعبو الفريق الاقتراب من حامل الكرة مع غلق مساحات التمرير وإبعادها عن الدفاع.

في الوقت الذي قد يفشل فيه ضغط الفريق في منتصف ملعبه تظهر بعض المساحات وهو ما استغله فلامنجو في النهائي واستطاع تسجيل الهدف.

متوسط استحواذ بالميراس في الدوري البرازيلي الموسم الماضي 50% وفي كوبا ليبرتادوريس 44% وهذا يعني أن الفريق يقضي وقت أطول بدون كرة لأن الفريق يعتمد على الدفاع السلبي من الخط الأمامي.

متوسط التمريرات الطولية 42 لكل 90 دقيقة كثالث أكثر فريق في الدوري برازيلي، وهو ما يعني اعتماد الفريق على الكرات الطولية من الحارس لبناء الهجمة.

أو خيار التمرير ثنائي قلب الدفاع الذي يبدأ في توسيع عرض الملعب لتوفير خيارات للتمرير والهروب من الرقابة، كما لا توجد مشكلة للمدافعين في العودة بالكرة من الخلف لحارس المرمى من أجل بناء اللعب وفتح مجال للتمرير لأحد لاعبي الوسط.

هجوميا

مع زيادة الظهيرين هجوميا يبدأ جناحي بالميراس في التواجد داخل منطقة جزاء المنافس مع زيادة من أحد لاعبي الوسط إلى حدود منطقة الجزاء لتتحقق الزيادة العددية للفريق هجوميا.

يتمتع الأجنحة والوسط المهاجم والظهير بحرية كافية لتبديل مواقعهم، مما قد يجعل من الصعب مراقبتهم.

الفريق ثالث أقوى هجوم في الدوري بـ 54 هدفا منها 12 هدفا بالرأس أكثر من أي فريق في الدوري وهذا يعني تركيز اللعب على الأطراف والكرات العرضية.

كما يفضل الفريق الاعتماد على التحولات الهجومية والمرتدات لاستغلال المساحات في دفاع الخصم.

فيريرا في المؤتمر الصحفي للمباراة قال: "نوايا الأهلي واضحة للغاية. يلعب بخصائص اللاعبين الذين يمتلكهم. سوف نستمتع بكل لحظة. عندما يكون لدينا هجوم موضعي، علينا تجهيز الدفاع. عندما تكون لدينا كرة ميتة، سنفعل ما نتدرب عليه ونطبق جميع المواقف. وأتمنى أن يتمتع لاعبونا بالهدوء والإلهام وربما يحل أحدهم الأمر بجودة فردية".

"أنا لا أتحكم في النتيجة، لا أعرف ما إذا كنا سندخل المباراة وسنسجل أولا. ما أعرفه هو أن اللاعبين يعرفون ما يجب عليهم فعله على أرض الملعب. هذا يعطيني الثقة والأمن".

تشكيل بالميراس المتوقع بحسب جلوبوسبورتي:

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: جوستافو جوميز - لوان – موريلو (خورخي أو جاليسون)

الوسط: ماركوس روشا – دانيلو – زي رافائيل – جوستافو سكاربا

الهجوم: رافائيل فيجيا – روني – دودو

ما يختلف عن مواجهة بالميراس من العام الماضي غياب كل من فيليبي ميلو الذي رحل إلى فلومينينسي ولويز أدريانو الذي انضم إلى أنطاليا سبور التركي وماتياس بينا الذي انتقل لروما، وكذلك الثنائي باتريك دي باولا وجابريل مينينو الذي استبعدهما فيريرا لأسباب فنية مفضلا عليهما أسماءً أخرى.

التحليل من total football analysis