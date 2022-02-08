محمد صلاح يعادل رباعيا مصريا دخل تشكيل كأس إفريقيا مرتين

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 13:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر × السنغال

دخل محمد صلاح لاعب منتخب مصر في التشكيل المثالي لكأس الأمم الإفريقية 2021.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في البطولة بعد الخسارة في المباراة النهائية من السنغال بركلات الترجيح.

وسجل محمد صلاح هدفين وصنع هدفا آخر طوال البطولة ليختاره الاتحاد الإفريقي (كاف) ضمن التشكيل المثالي برفقة كل من محمد عبد المنعم ومحمد النني.

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دخول صلاح للتشكيل المثالي كان للمرة الثانية في مشاركاته في البطولة بعد دخوله في التشكيل المثالي لنسخة 2017.

وعادل صلاح رقم أربعة لاعبين قد دخلوا في التشكيل المثالي لكأس الأمم الإفريقية في مرتين من قبل.

محمد أبو تريكة 2006 - 2008

أحمد حسن 2006 - 2010

محمد عمارة 1998 - 2000

نادر السيد - 1998 - 2000

بينما يظل أكثر اللاعبين المصريين دخولا للتشكيل المثالي للبطولة هم عصام الحضري ووائل جمعة الذين دخلوا إلى التشكيل المثالي في ثلاث مرات متتالية في 2006 و2008 و2010.

وتقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال صيف 2023.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال مرة أخرى في شهر مارس القادم، في المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل لكأس العالم 2022.

محمد صلاح كأس الأمم الإفريقية
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