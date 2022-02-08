ملف - طالع تصريحات أبو جبل كاملة عن صلاح وماني وكيروش وسر الزجاجة

تحدث محمد أبو جبل حارس منتخب مصر عن كواليس مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2021 باستفاضة.

وحل أبو جبل ضيفا على قناة ام بي سي مصر عقب نهاية مشاركة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية وعودته من الكاميرون.

وجاءت تصريحات أبو جبل بالكامل كالآتي:

عن الزجاجة قال "الأمر لم يكن بالصدفة، هذا عمل جهاز فني ومدربين ينقلوا لنا كل تفاصيل قوة وضعف جميع لاعبي المنتخبات التي نلعب ضدها".

وأفصح "الزجاجة التي تواجدت معي فكرة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب، ونكتب عليها أسماء كل لاعبي المنتخب الذي نلعب ضده وأين يسدد".

وواصل "الحضري يجلس معي قبل كل مباراة ويجهزني ويتحدث مع كل الحراس عن لاعبي المنتخبات الأخرى".

وانتقل ليحكي ماذا دار بينه وبين ساديو ماني قبل أن يسدد ركلة الجزاء في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وأفصح أبو جبل: "صلاح أخبرني أن ماني سيسدد في اليمين، وأنا كنت أعلم ذلك، وأخبرني أيضا أن ماني سيأتي من خلفه ليخبرني أنه يسدد في اليسار".

"بالفعل جاء ماني وقال ذلك، ورد عليه صلاح وقال له حسنا سدد كما أخبرتنا وسنرى ماذا سيحدث، وهذه كانت طريقة ذكية من صلاح واستطعنا تشتيت ذهنه قبل التسديد".

"ركلة الترجيح الأولى للسنغال الكرة لمست يدي وكنت قريبا جدا من التصدي لها، ولكن لاعبي السنغال استعدوا جيدا لركلات الترجيح وسددوا بقوة وإتقان".

video:1

كما كشف محمد أبو جبل كواليس ما فعله بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون قبل اللقاء.

وقال أبو جبل "جاساما جاء لنا قبل المباراة وهددنا بأن أي عنصر في الجهاز الفني سيعترض سيتم طرده".

وأكد "لكننا استطعنا ألا نساعده على تنفيذ ما يريد الوصول له".

وأردف متعجبا "قبل مباراة الكاميرون بكاري جاساما جاء ليتأكد من اللاعبين وأوقف محمد صلاح أمامه لأكثر من 3 دقائق ليتأكد أنه محمد صلاح من خلال بطاقة التعريف الخاصة به، هل محمد صلاح يحتاج لأن تتأكد أنه محمد صلاح وأنت تقف أمامه".

"جاساما كان لا يريد أن يعلن فوز مصر أمام الكاميرون، فسألته لماذا لم تعلن نهاية المباراة فقال لي أنه يتأكد من نتيجة ركلات الترجيح من الفيديو، وليس من صحة ركلة الترجيح الأخيرة".

وعن سبب تفوقه في التصدي لركلات الجزاء والترجيح خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون قال أبو جبل "أحاول أن أجعل اللاعب الذي سيسدد ركلة الجزاء أن يشعر بالقلق والتوتر، وهذا ما يمنحني أفضلية في ركلات الجزاء وعلى الأقل".

وعن فوز إدوارد ميندي حرس مرمى السنغال بجائزة أفضل لاعب في البطولة قال: "في الأرقام والإحصائيات تفوقت على ميندي، ولكن تقييم الاتحاد الإفريقي غريب ولا نعرف له أي أساس".

وأفصح عن حديثه معه قائلا: "ميندي طلب استبدال قميصه معي بعد المؤتمر الصحفي وأكد لي أنني قدمت أداء مميز طوال البطولة".

وواصل "الشناوي أول من احتضني بعد نهاية مباراة السنغال ومعه عصام الحضري لأنني كنت لا أستطيع تمالك نفسي من البكاء".

وأكمل "كانت لحظات صعبة لا يتخيلها أحد إلا من لعب المباراة، كنا نريد أن نفرح وندخل الفرحة على قلوب الجماهير التي تشجعنا بقوة منذ بداية البطولة".

وبسؤاله لماذا يسدد صلاح آخر ركلة ترجيج قال: "ساديو ماني أيضا كان آخر من سدد لمنتخب السنغال وهذا أمر طبيعي أن يكون نجم الفريق هو الأخير".

وأوضح "تحدثت مع اللاعبين في غرفة الملابس عقب نهاية المباراة وأخبرتهم إذا أرادوا أن يعشيوا نفس هذه اللحظات مرة أخرى في تصفيات كأس العالم فليخبروني بذلك، لأننا نريد أن نعيش لحظات سعادة".

"أخبرت اللاعبين أنه مثلما احتفل منتخب السنغال أمامنا بالفوز بكأس الأمم، سنحتفل في بلادهم بالتأهل لكأس العالم".

كما كشف محمد أبو جبل كواليس الحديث الذي دار بينه وبين محمد الشناوي خلال مباراة كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا 2021.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة أمام كوت ديفوار في دور الـ16 من البطولة، وغادر وشارك بدلا منه محمد أبو جبل.

وقال أبو جبل "الشناوي حارس كبير مثله مثل باقي حراس منتخب مصر وهذه نقطة نريد جميعا أن نوصلها للجماهير".

وأضاف مازحا "عندما سقط الشناوي على الأرض في مباراة كوت ديفوار ارتديت القفازات وكنت أتمنى ألا يقوم مرة أخرى".

وواصل "كنت أتمنى أن أشارك وهذا هو طموحي، لم أعش حياة سهلة إطلاقا في كرة القدم لذلك كنت أريد أن أظهر في كأس الأمم الإفريقية".

واستمر في تصريحاته "بعد إصابة الشناوي أمام كوت ديفوار أخبرني أن المباراة إذا ذهبت لركلات الترجيح أنني من سأقود منتخب مصر لتحقيق الفوز".

" واجهنا ظروف صعبة منذ انطلاق البطولة بداية من الإصابات بفيروس كورونا وغيرها ولعبنا ضد منتخبات قوية وكنت واثق من أننا سنصل إلى النهائي ".

وشدد "ولكن منتخب مصر اسم كبير في قارة إفريقيا يستاهل إننا كلنا نضحي عشانه".

وأفصح "الحضري كان يتولى تدريبي ونحن مصابان بفيروس كورونا ولكن دون أعراض، ونخضع لمسحة صباحا ومساء حتى جاءت النتيجة سلبية في الوقت الأخير واستطعنا السفر إلى الكاميرون للانضمام لمنتخب مصر".

وكشف "منذ بداية البطولة وأنا متوقع وصول منتخب مصر للنهائي".

وعن صلاح قال: "نشعر بالسعادة لتواجد محمد صلاح معنا في المنتخب، فهو يمنحنا ثقة كبيرة في الملعب ونحاول التعلم منه ومن تفكيره وخبراته".

"لا يوجد فارق بين أهلي وزمالك وإنبي وأي فريق، كلنا في منتخب مصر على قلب رجل واحد واختيارات المدير الفني لا يوجد بها ألوان، وأي لاعب يشارك يؤدي مثل الأساسي ولا يوجد فرق بينهما".

كشف محمد أبو جبل حارس الزمالك ومنتخب مصر رأيه في إمكانية خوض تجربة الاحتراف، كما تحدث عن رأيه في بعض زملائه والمدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش.

وقال أبو جبل في تصريحات لقناة ام بي سي مصر: "كل لاعب يتمنى خوض تجربة الاحتراف، لأنه يكسبك الخبرات ويساهم في تطورك وتغيير طريقة تفكيرك".

وأضاف البالغ من العمر 33 عاما "أتمنى خوض تجربة الاحتراف بالطبع ولكن بالاتفاق مع الزمالك، لا يوجد أي عروض لي حتى الآن وأنا ملتزم مع الفريق".

وتحدث أبو جبل عن رأيه في بعض زملاءه، وبدأ بمحمود حمدي "الونش" زميله في الزمالك قائلا "الونش لا يخاف على نفسه ويلعب بكل قوة، حتى بعد أن تعرض للإصابة في الرأس، فهو يتحامل على نفسه دائما".

وأكمل "محمد عبد المنعم مدافع جيد وأتمنى أن يكون له مستقبل أكبر مع منتخب مصر".

واستمر "بعدما تسبب في ركلة جزاء في بداية اللقاء قلت له (ولا يهمك) وبعد أن تصديت لها دخل لأجواء المباراة مجددا وكان من أفضل اللاعبين في المباراة".

وتصدى أبو جبل لركلة جزاء سددها ساديو ماني بقوة في الدقائق الأولى من المباراة.

وتابع "محمد شريف مهاجم مميز وكنت أتحدث معه دائما أن الفرصة ستأتي له وبعد تغييره أمام الكاميرون تحدثنا معه جميعا وهو لاعب كبير وإمكانياته كبيرة، ومن الطبيعي أن يشعر بالحزن والغيرة وأي لاعب لا يشعر بذلك فليس لديه طموح".

وانتقل أبو جبل للحديث عن المدير الفني للفراعنة قائلا "كيروش مدرب له تاريخ كبير ويحاول أن يرتقي بمستوى منتخب مصر ويمتلك خبرات كبيرة للغاية".

video:2

وواصل "لا أعتقد أن هناك حديث عن رحيل كيروش من تدريب منتخب مصر، فمدرب بخبراته وتفكيره قادر أن يجعلنا نصل لمستوى أعلى في كرة القدم".

وأتم "منتخب مصر يدافع؟ كيف ندافع ومعنا في خط الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، طريقتنا هي تأمين الدفاع والاعتماد على الهجوم السريع".

وخسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا على يد السنغال بركلات الترجيح.