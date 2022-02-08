مجاهد يسترجع إيقاف شيكابالا وتصريح "ليس كل ما يعرف يقال" ويكشف عقد كيروش

تحدث أحمد مجاهد الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم في عدد من القضايا المثيرة للجدل التي شهدها الوسط الكروي المصري في الشهور الماضية.

بداية من عقوبة إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا"، إلى تصريحه الشهير "ليس كل ما يعرف يقال" والذي ارتبط بأزمة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية دون لاعبيه الدوليين.

وكشف مجاهد تفاصيل جديدة في عقد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر.

وسئل مجاهد عبر قناة صدى البلد "لماذا عاقب اتحاد الكرة شيكابالا بالإيقاف 8 أشهر؟" ليرد "لن أجاوب، الأمر ذهب بعد ذلك للجنة الاستئناف، أي القاضي. لم أسمع اللاعب يسب".

وأضاف "الصورة العامة تظهر محاولة لاعب الاعتداء على رئيس الاتحاد، وهذا يقتضي عقوبة كبيرة. بداية المشكلة لم تكن معي، لكن حين يتدخل أشخاص للتفرقة تبدو الصورة كذلك. قد يكون القرار مبالغ فيه من جانب لجنة المسابقات، لتظهر وكأنها عقوبة رادعة. قابلت شيكابالا بعد الواقعة وتصافحنا".

وعن تصريح "ليس كل ما يعرف يقال" حين سئل في وقت سابق عن دور الاتحاد من أزمة الأهلي في كأس العالم، علق مجاهد "قدرنا أمرا معينا، لكن لم يحدث لنا نصيب أن نكمل لنتابع الأمر. لو يرى الناس أن هذا لم يحدث فأنا أعتذر لهم. كنا نمضي في طريق لحل الأزمة لكننا لم نستمر".

وكشف مجاهد تفاصيل عقد كيروش، بعدما صرح عامر حسين، عضو المجلس الحالي لاتحاد الكرة، أن الشرط الجزائي في عقد المدرب يبلغ عاما ونصف.

وقال مجاهد:"كيروش أردناه في 2019 عندما كان هاني أبو ريدة رئيس المجلس، لكنه كان في كولومبيا. نيلو فينجادا (المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم) لم يتصور أن كيروش قد يوافق على قيادة مصر".

وأتبع "أبو ريدة قالي لي لن تقدر على راتب كيروش، لكن بعدما هاتفه فينجادا، أبدى كيروش استعداده للمهمة. أول شيء قاله له إن المال ليس الأولوية بالنسبة له، وإنما التأهل لكأس العالم مع منتخب خامس".

وأردف "الشرط الجزائي ليس مدة، هذا تنجيم. العقد يتضمن شرطين جزائيين، الأول بعد تأهله للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، والثاني بعد التأهل لكأس العالم. الشرط الجزائي الذي يسري حاليا يساوي مرة ونصف من الراتب المتبقي له، أي أقل من مليون يورو".

وبلغ كيروش مع الفراعنة المرحلة النهائية من التصفيات والتي سيواجه فيها السنغال في مارس المقبل.

واحتل مع الفراعنة المركز الرابع في كأس العرب ووصافة كأس إفريقيا 2021.

وتولى البرتغالي قيادة الفريق في سبتمبر الماضي خلفا للمصري حسام البدري.