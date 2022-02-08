ملف - طالع تصريحات وائل جمعة كاملة عن كيروش وكواليس حديثه مع إيتو.. ووجود قصور في الدوري

تحدث وائل جمعة مدير منتخب مصر عن كواليس مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2021، وعن طريقة تفكير كارلوس كيروش.

وحل وائل جمعة ضيفا على قناة أون تايم سبورتس 1 عقب نهاية مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية وعودته من الكاميرون.

وجاءت تصريحات جمعة بالكامل كالآتي

"حينما نزل صامويل إيتو لأرضية الملعب بعد مواجهة منتخب مصر والكاميرون هنأني بالفوز وقلت له حظك وحش مع منتخب مصر".

وعما قام به مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش قبل مواجهة الكاميرون قال: "كيروش استغل فيديو صامويل إيتو مع لاعبي الكاميرون لتحفيز لاعبي مصر قبل المباراة".

وكان هناك فيديو انتشر لإيتو وهو يقول للاعبين "إنها الحرب" قبل إقامة مباراة مصر والمغرب في ربع النهائي.

وعن مواجهة السنغال في مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 قال جمعة : "أرى أنها ميزة لنا بعد مواجهتهم في كأس أمم إفريقيا وأعتبر ذلك اختبار لقوتنا ضد منتخب السنغال أحد أقوى الفرق الإفريقية حاليا".

"أهم شيء أن ندخل مباراتي السنغال بدون غيابات عدا أكرم توفيق وأحمد حجازي في ظل إصابتهما".

وعن طرد كيروش في مواجهة الكاميرون قال: "كان هناك تحفز واضح ضد كيروش من الاتحاد الإفريقي لا أعرف سببه وظلم كبير جدا، الحكام كانوا يعاقبونه بأشياء بعيدة جدا عن الواقع".

"كيروش أثناء رفع يده للسماء في مواجهة الكاميرون لم يكن يفعل أي شيء ولكن تم طرده، لقد قال لي أنت من تعترض ومحمد شوقي لماذا يتم طردي؟".

وكشف جمعة "استئناف منتخب مصر تم قبوله وكيروش سيتواجد في مباراتي السنغال من أرض الملعب".

وعن أكثر مباراة شعر فيها بتحفز من الحكام ضد المنتخب قال: "كانت أمام الكاميرون".

أما عن رأيه في حكم المبااة النهائية قال: "فيكتور جوميز في نهائي أمم إفريقيا كان رائعا ولكن رائع بخبث، ماني حصل على إنذار ثم ارتكب مخالفة قوية على إمام عاشور كان يستحق فيها الإنذار الثاني، هو حجّم المباراة".

"طموحنا في العمل أن منتخب مصر مرشح أول دائما المنافسة على اللقب، وهذا كان هدفنا الذي قمنا بإيصاله للاعبين وأعتقد أن اختيارنا كلاعبين سابقين للمنتخب كأعضاء للجهاز الفني يثبت ذلك".

"قلت للاعبين فزت بـ35 بطولة في مسيرتي أغلبهم مع النادي لكن الفوز بأمم إفريقيا مع منتخب مصر لها إحساس خاص بخدمة منتخب بلدك وأعتقد أن تلك الفكرة وصلت للاعبين لرفع علم بلدنا".

"كيروش عمل مع 5 منتخبات وله خبرة كبيرة جدا واستمتعت بالعمل معه. يحب كيروش المحترفين لأنه يراهم الأجهز ويلعبون باستمرار، وهو استغل كأس العرب لمعرفة اللاعبين المحليين الذين سيعتمد عليهم في كأس أمم إفريقيا وهو كان يحاول بناء شبكة من المعلومات عن كل اللاعبين كي لا يتفاجأ".

"منذ أول يوم لكيروش هو مقتنع بفكرة ضم 4 حراس مرمى وهذا نتيجة خبرات سابقة ومواقف تعرض لها وحضر خلال كأس العرب المنتخب لأمم إفريقيا. حينما يتخذ قرارا يكون حضر له من قبل، مشاركة محمد عبد المنعم في كأس العرب كانت هامة جدا لتواجده في أمم إفريقيا".

وعن استبعاد محمد شريف وطارق حامد قال: "كيروش يهمه مصلحة الفريق أهم من أي اسم وأي ناد وهو ينظر للمجموعة ولا ينظر للأفراد ونقطة الأندية وألوانها لم تشغل أي حيز من تفكيره، وأعتقد أن كل اللاعبين تقبلوا ذلك ولم يقل أي شخص أي شيء غير جيد عن المدرب".

وعن مواجهة نيجيريا "ليس معنى خروج نيجيريا مبكرا من البطولة أنه غير جيد بل هو أحد أقوى منتخبات القارة حاليا وعلى مستوى الفرديات هم أفضل، لكن جماعيا منتخب مصر أفضل، ومن حيث المستوى الفردي لا أصدق عدم مواصلة نيجيريا لمشوارها في البطولة".

"أكثر من نصف منتخب مصر كان أول مرة لهم يلعبون كأس أمم إفريقيا ومن ضمن مكاسبنا في البطولة اكتساب اللاعبين الجدد لخبرات اللعب ضد كبار القارة وهذا سيظهر نتائجه في الفترة المقبلة".

"تمنيت التتويج بأمم إفريقيا بشكل أكبر خاصة بعد الهزيمة في نهائي نسخة عام 2017".

وعن عمر كمال عبد الواحد قال: "اختياره جاء بعد تسجيله هدفا مع فيوتشر وهو يلعب كظهير أيمن".

"كيروش كان واثقا في اختياراته وأن كل لاعب من الـ40 يستطيع اللعب في أي وقت".

وتطرق وائل جمعة بالحديث عن الثنائي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم "إمام عاشور لاعب ذكي وأكثر من مرة حتى خلال المران جعله يتهيأ للعب كظهير أيمن ولم نشعر بخطورة ساديو ماني بسببه. محمد عبد المنعم لديه كل المواصفات ليكون أفضل مدافع في إفريقيا".

"بالنسبة لي أحمد فتوح يجب أن يكون من أفضل الأظهرة في العالم هو اكتشاف أكثر من ممتاز تحسن دفاعيا كثيرا في أمم إفريقيا وهجوميا لعب كالمعتاد".

وعن بكاء شريف أمام الكاميرون " نتحدث عن مصلحة الفريق وشريف لا يسدد ركلات الجزاء، كيروش يحتسب 10 مسددين أما الجمهور فيحتسب 5 فقط، وشريف لم يكن مميزا فيها لذا تم استبداله. كيروش بعد مواجهة الكاميرون شكر محمد شريف وسلوكه وتضحيته لتفكيره في مصلحة المجموعة ليس مصلحة نفسه لأنه كإنسان من الطبيعي أن يحزن لكنه ضحى بكل شيء لمصلحة المنتخب".

"كيروش يحدد مسددي ركلات الجزاء ولو شعر لاعب ما بالقلق ربما يطلب من صلاح تأخير ترتيبه بين المسددين وهذا يحدث في كرة القدم لكن كيروش هو المسؤول الأول عمن سوف يسدد".

"زيزو كان يتم استغلاله في الوقت الصحيح بالنسبة لكيروش وهو رقم واحد في ركلات الجزاء فهذا معناه أنه الأفضل لدينا".

"عمرو السولية من عناصر الخبرة رغم أن هذه أول مرة له يلعب فيها كأس أمم إفريقيا، والنني في وسط الملعب كان الأكثر خبرة عن السولية وعن حمدي فتحي، هذا الثلاثي كان مميزا مع تريزيجيه ومهند لاشين وزيزو".

وتحدث وائل جمعة عما فعله باكاري جاساما قبل مباراة الكاميرون"قبل مواجهة الكاميرون وبعد الإجراءات الروتينية فوجئت من الحكم الرابع يشير لي ولكيروش في غرفة الملابس أنه حال الاعتراض على أي قرار سيتم طردي أنا وكيروش".

"جاساما قال لي "حياتي تقف على تلك المباراة وأي تصرف خارج سأطردك أنت والمدرب"، تخيل حدوث ذلك السلوك من الحكام من الطبيعي أن نظهر غاضبين أنا وكيروش في المباراة".

"لا أريد القول إن المباراة كانت موجهة لكن كان هناك خوف تولد خلال مشوارنا في البطولة، طاقم الحكام في مواجهة الكاميرون أراد عمل "شو" على مدرب باسم كبير هو كيروش وعلى اسم منتخب مصر".

"يمتلك كيروش إمكانيات كبيرة جدا تفاجئت بها وأريد شكر أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق على التعاقد مع مدرب بحجمه وحجم خبراته وخلال تلك الفترة البسيطة تعلمنا منه الكثير".

"تدريب المنتخبات يختلف عن الأندية والضغط كان كبيرا على كيروش حينما تسلم المهمة قبل أسبوعين فقط من مباراتين في غاية الأهمية ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم ولكنه تجاوز الصعوبات بشكل جيد وتفاجأ بوجود البطولة العربية وعدم وجود تحضير مسبق لها".

"عندما اخترنا 35 لاعبا لقائمة كأس العرب كان تم تحديدهم من المساعدين لأنه لم يستطع معرفة كل اللاعبين في أيام قليلة قبل الموعد النهائي لإرسال القائمة للتعاقد معه قبلها بفترة صغيرة جدا".

"كل اللاعبين الذين تم اختيارهم لمنتخب مصر بعد ذلك قام كيروش والجهاز الفني والمحللين بجمع كل شيء عنهم بأدق التفاصيل، كيروش لا يترك أي شيء للظروف، كيروش هو المسؤول الأول عن طريقة اللعب وتوظيف اللاعبين".

"للأسف في الإعلام لدينا مشكلة حيث نقوم بوضع أحكام مسبقة، كيروش يجب أن يحصل على حقه لأنه عمل في ظروف صعبة جدا ولكنه أعاد هيبة وكيان منتخب مصر، لقد تحدينا أربعة قوى إفريقية ولعبنا جيدا ضدهم".

أتذكر كلمة قالها كيروش للاعبين "سأجعل الفرق لا تتمنى مواجهة منتخب مصر"، وهذا حدث بالفعل".

"ما قاله صلاح عن انتماء المشجعين للأندية وليس المنتخب هذا صحيح وكل اللاعبين كانوا يشعرون بذلك، وحديث صلاح أثر في الجماهير وليس في اللاعبين لأنهم أصدقاء في الأصل والروح بينهم ممتازة".

"صلاح يستحق أن يكون قائد لمنتخب مصر وأنا شخصيا تفاجأت من دوره وقيادته للاعبين، ورغم مشاركته في كل دقائق البطولة لكنه كان مصدر خطورة منتخب مصر وقدم بطولة مميزة وكنت أتمنى الفوز باللقب تتويجا لمجهوده".

وعن الهزيمة ضد السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد الهزيمة في نهائي 2017 ضد الكاميرون بهدفين لهدف: "الوصول للنهائي مرتين والخسارة في كليهما أمر صعب على هذا الجيل من اللاعبين، لكن لم يقصر أي شخص".

وعن سلبية يراها في الدوري المصري أوضح جمعة "لدينا بعض القصور البدني في الدوري المصري وهذا شعرنا به خلال مباريات أمم إفريقيا، نعم نعتمد على التنظيم والمجموعة لكن العامل البدني شيء هام وهناك فارق مع المنتخبات الإفريقية".

أما عن كيف يختار مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش التشكيل قال: "كيروش يستمع لجميع الآراء وفي النهاية يتخذ قراره ولو هناك شيء ما يشعر أنه عليه مناقشته مع شخص ما يقوم بذلك مباشرة".

"كيروش قريب جدا من اللاعبين وهذا يسهل مهمتنا كثيرا، بعد الهزيمة ضد السنغال كيروش شكر كل اللاعبين وهنأهم على روحهم وقتالهم، المجهود أثر علينا في المباراة الأخيرة، وحتى وزير الرياضة شكر اللاعبين على مجهودهم".

وعن فوز الفراعنة بالكأس قال: "فوز منتخب مصر بأمم إفريقيا كان سيكون معجزة بعد لعب 4 مباريات لـ120 دقيقة".

"أحب فكرة لجنة متابعة اللاعبين في الخارج لكن كيروش يرفض المساومة من أي لاعب كي يلعب لمنتخب مصر ويشترط أن يكون اللاعب قلبه على منتخب مصر ليرتدي قميصه".

"مصر يجب أن تكون دولة مصدرة للاعبين على الأقل يجب كل سنة أن أصدر 300 أو 400 لاعب لأوروبا، وتواجد خمسة محترفين في صفوف أندية الدوري أمر يضر بنا ويقلل قاعدة الاختيار".

"كما أنه لا بد من وجود مواعيد محددة للدوري لأن عدم الوضوح يربك الجهاز الفني".

"منتخب مصر مثل بيت العائلة وهو مفتوح لكل الأسرة، بيت بلا باب أو شباك ومفتوح للجميع ولا توجد حسابات مع أي شخص كل اللاعبين لديها فرصة للتواجد فيه".

وعن زجاجة محمد أبو جبل والتي ظهرت معه قبل خوض ركلات الترجيح ضد الكاميرون والسنغال في نصف نهائي ونهائي كأس أمم إفريقيا 2021 قال: "عصام الحضري ومحللي الأداء ومن بينهم محمود سليم يدرسون كل شيء عن الفرق المنافسة ومن بينها تسديد ركلات الجزاء".

"كيروش يريد تطوير الكرة المصرية وأعتقد أن متشابه إلى حد ما مع مانويل جوزيه، ثنائي يتمتع بنفس العقلية والرغبة في الفوز ويجيد التعامل مع اللاعبين".

"كيروش يتواصل دائما مع بيتسو موسيماني وباتريس كارتيرون ومدربي الدوري المصري لإمداده بالمعلومات".

أما عن انضمام عبد الله السعيد للمنتخب قال: "عبد الله لاعب هام لمنتخب مصر ويمثل عنصر خبرة كبير جدا لدينا مشكلة في الجزء الهجومي فكيروش رأى أنه من العناصر الهامة".

"في بعض الأحيان حتى لو لن تستفيد من لاعبين داخل الملعب سوف تستفيد منهم خارجه".

"لدينا منتخب جيد يعرف كيف يلعب بالكرة، ورغم عدم تمتع الجزء الهجومي بالسرعة لكنهم يجيدون اللعب بالكرة فنحن لا نلعب مثل الماضي حينما نتكتل في الخلف ونعتمد على انطلاقات صلاح وتريزيجيه".

وطالب وائل جمعة باستمرار مشروع منتخب مصر بدلا من الإحلال والتجديد كل فترة "منتخب الجزائر يحضر نفسه مع جمال بلماضي منذ سنوات عديدة وكذلك المغرب والسنغال هذه منتخبات لديها مشروع طويل، أما نحن في مصر فالمشروع ينهار في حال أي إخفاق، ليس لدينا استمرارية ونحن نحتاج لمشروع طويل لبناء منتخب قوي".

وطالب وائل جمعة من الجمهور "نمتنى استمرار حالة التكاتف حول منتخب مصر والتركيز معه فقط بغض النظر عن أي شيء آخر".

وعن أيهما أسهل بين تحليل المباريات أو منصبه الحالي قال: "مهمة مدير منتخب مصر صعبة جدا ولكن أمتع شيء هو خدمة بلدك وأسهل شيء جلوسي في الاستوديو للتحليل".

أما عن أكثر ما أحزنه قال: "أكثر شيء أحزنني هو عدم الفوز بكأس أمم إفريقيا".

وعن رسالته للاعبين قال: "أديتم ما عليكم ونحن فخورون بكم وبروحكم حاولتم الفوز باللقب وأتمنى الدرس يكون مفيدا ضد السنغال".

وأتم وائل جمعة حديثه موجها رسالة للجماهير المصرية قائلا: "كنا نتمنى تحقيق البطولة لإسعادكم ونوعدكم بالتأهل لكأس العالم 2022 وسنفعل كل شيء لتحقيق ذلك الوعد".