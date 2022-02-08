أبو جبل: لم تصلني أي عروض احتراف.. وهذا رأيي في كيروش والونش وعبد المنعم

كشف محمد أبو جبل حارس الزمالك ومنتخب مصر رأيه في إمكانية خوض تجربة الاحتراف، كما تحدث عن رأيه في بعض زملائه والمدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش.

وقال أبو جبل في تصريحات لقناة ام بي سي مصر: "كل لاعب يتمنى خوض تجربة الاحتراف، لأنه يكسبك الخبرات ويساهم في تطورك وتغيير طريقة تفكيرك".

وأضاف البالغ من العمر 33 عاما "أتمنى خوض تجربة الاحتراف بالطبع ولكن بالاتفاق مع الزمالك، لا يوجد أي عروض لي حتى الآن وأنا ملتزم مع الفريق".

وتحدث أبو جبل عن رأيه في بعض زملاءه، وبدأ بمحمود حمدي "الونش" زميله في الزمالك قائلا "الونش لا يخاف على نفسه ويلعب بكل قوة، حتى بعد أن تعرض للإصابة في الرأس، فهو يتحامل على نفسه دائما".

وأكمل "محمد عبد المنعم مدافع جيد وأتمنى أن يكون له مستقبل أكبر مع منتخب مصر".

واستمر "بعدما تسبب في ركلة جزاء في بداية اللقاء قلت له (ولا يهمك) وبعد أن تصديت لها دخل لأجواء المباراة مجددا وكان من أفضل اللاعبين في المباراة".

وتصدى أبو جبل لركلة جزاء سددها ساديو ماني بقوة في الدقائق الأولى من المباراة.

وتابع "محمد شريف مهاجم مميز وكنت أتحدث معه دائما أن الفرصة ستأتي له وبعد تغييره أمام الكاميرون تحدثنا معه جميعا وهو لاعب كبير وإمكانياته كبيرة، ومن الطبيعي أن يشعر بالحزن والغيرة وأي لاعب لا يشعر بذلك فليس لديه طموح".

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وانتقل أبو جبل للحديث عن المدير الفني للفراعنة قائلا "كيروش مدرب له تاريخ كبير ويحاول أن يرتقي بمستوى منتخب مصر ويمتلك خبرات كبيرة للغاية".

وواصل "لا أعتقد أن هناك حديث عن رحيل كيروش من تدريب منتخب مصر، فمدرب بخبراته وتفكيره قادر أن يجعلنا نصل لمستوى أعلى في كرة القدم".

وأتم "منتخب مصر يدافع؟ كيف ندافع ومعنا في خط الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، طريقتنا هي تأمين الدفاع والاعتماد على الهجوم السريع".

وخسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا على يد السنغال بركلات الترجيح.