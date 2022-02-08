فحص طبي لـ الشناوي.. وعمار حمدي يعود إلى القاهرة تمهيدا للسفر لإجراء عملية الصليبي

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 11:34

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي

يخضع محمد الشناوي حارس الأهلي لفحص طبي اليوم الثلاثاء تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وذلك للوقوف على حجم إصابته التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2021.

وودع عمار حمدي لاعب الأهلي زملاءه قبل العودة إلى مصر لإتمام إجراءات قبل السفر إلى ألمانيا للخضوع لعملية الرباط الصليبي.

أخبار متعلقة
قبل مواجهة الأهلي مجددا.. نجم بالميراس: تعلمنا الدرس وأمامنا الفرصة للتعويض جمعة: كيروش يرفض المساومة للانضمام للمنتخب.. ونحتاج لمشروع طويل مثل الجزائر والمغرب مواعيد مباريات اليوم 8 فبراير 2022 - تحد جديد ـ الأهلي في كأس العالم.. وعودة الدوري الإنجليزي إمام عاشور: صلاح قال لي أنت "دكر" في الملعب.. وأرسل لي فيديوهات لـ ماني

وقال عمار موعدا الفريق عبر موقع الأهلي:"فخور بالتواجد معكم، وأتمنى أن تقاتلوا اليوم من أجل الفوز على بالميراس البرازيلي لإسعاد جماهير الأهلي بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي".

ويلعب الأهلي ضد بالميراس في نصف نهائي المونديال الساعة 6:30 مساء اليوم الثلاثاء.

وإذا فاز سيواجه تشيلسي أو الهلال في النهائي.

وفاز الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف محمد هاني في الدور ربع النهائي من البطولة.

محمد الشناوي الأهلي عمار حمدي
نرشح لكم
قبل مواجهة الأهلي مجددا.. نجم بالميراس: تعلمنا الدرس وأمامنا الفرصة للتعويض جمعة: كيروش يرفض المساومة للانضمام للمنتخب.. ونحتاج لمشروع طويل مثل الجزائر والمغرب وائل جمعة يكشف كواليس حديثه مع إيتو.. خبث حكم النهائي وموقف كيروش من مواجهتي السنغال جمعة: ما قاله صلاح عن الجمهور صحيح.. ولدينا قصور بدني بالدوري
أخر الأخبار
أبو جبل: لم تصلني أي عروض احتراف.. وهذا رأيي في كيروش والونش وعبد المنعم 10 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
فحص طبي لـ الشناوي.. وعمار حمدي يعود إلى القاهرة تمهيدا للسفر لإجراء عملية الصليبي 34 دقيقة | مصر
قبل مواجهة الأهلي مجددا.. نجم بالميراس: تعلمنا الدرس وأمامنا الفرصة للتعويض 37 دقيقة | مصر
جمعة: كيروش يرفض المساومة للانضمام للمنتخب.. ونحتاج لمشروع طويل مثل الجزائر والمغرب ساعة | منتخب مصر
إمام عاشور: صلاح قال لي أنت "دكر" في الملعب.. وأرسل لي فيديوهات لـ ماني ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مواعيد مباريات اليوم 8 فبراير 2022 - تحد جديد ـ الأهلي في كأس العالم.. وعودة الدوري الإنجليزي ساعة | كأس العالم للأندية
وائل جمعة يكشف كواليس حديثه مع إيتو.. خبث حكم النهائي وموقف كيروش من مواجهتي السنغال 12 ساعة | منتخب مصر
جمعة: ما قاله صلاح عن الجمهور صحيح.. ولدينا قصور بدني بالدوري 12 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة