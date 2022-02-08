فحص طبي لـ الشناوي.. وعمار حمدي يعود إلى القاهرة تمهيدا للسفر لإجراء عملية الصليبي

يخضع محمد الشناوي حارس الأهلي لفحص طبي اليوم الثلاثاء تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وذلك للوقوف على حجم إصابته التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2021.

وودع عمار حمدي لاعب الأهلي زملاءه قبل العودة إلى مصر لإتمام إجراءات قبل السفر إلى ألمانيا للخضوع لعملية الرباط الصليبي.

وقال عمار موعدا الفريق عبر موقع الأهلي:"فخور بالتواجد معكم، وأتمنى أن تقاتلوا اليوم من أجل الفوز على بالميراس البرازيلي لإسعاد جماهير الأهلي بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي".

ويلعب الأهلي ضد بالميراس في نصف نهائي المونديال الساعة 6:30 مساء اليوم الثلاثاء.

وإذا فاز سيواجه تشيلسي أو الهلال في النهائي.

وفاز الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف محمد هاني في الدور ربع النهائي من البطولة.