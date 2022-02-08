قبل مواجهة الأهلي مجددا.. نجم بالميراس: تعلمنا الدرس وأمامنا الفرصة للتعويض

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 11:31

كتب : FilGoal

بالميراس

أوضح روني نجم بالميراس أن فريقه تعلم من درس خسارة المركز الثالث على يد الأهلي في كأس العالم للأندية، قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي النسخة الحالية يوم الثلاثاء.

وقال روني في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي: "كانت مشاركتنا في نسخة العام الماضي مختلفة تماما، لعبنا عدة مباريات قوية قبل البطولة".

وأضاف "عندما وصلنا إلى قطر ولم يكن لدينا وقت للتدرب، الساعة البيولوجية أثرت علينا كثيرا بسبب اختلاف التوقيت عن البرازيل".

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وتابع "لم يكن لدينا وقت للتكيف معها. لم نستطع النوم بشكل صحيح. حاولنا أن نبذل قصارى جهدنا لكننا لم نحصل على النتائج التي أردناها".

وشدد "كانت تجربة رائعة تعلمنا منها، والآن لدينا الفرصة للتعويض".

وأكمل "لدينا الكثير من الدوافع، ونحن مركزون للغاية. مجرد التواجد في مونديال الأندية شرف كبير ، لكننا هنا للفوز باللقب".

وأتم البالغ من العمر 26 عاما "سأبذل قصارى جهدي من أجل بالميراس ليصبح بطلا".

وتقام المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان مقر نادي الوحدة.

وكان الأهلي فاز على مونتيري المكسيكي في ربع النهائي يوم السبت الماضي بهدف دون رد.

ويلعب الفائز من الأهلي وبالميراس مع الفائز من الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية.

الأهلي بالميراس مونديال الأندية كأس العالم للأندية
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