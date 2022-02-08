جمعة: كيروش يرفض المساومة للانضمام للمنتخب.. ونحتاج لمشروع طويل مثل الجزائر والمغرب

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - وائل جمعة - ضياء السيد - منتخب مصر

شدد وائل جمعة مدير منتخب مصر على أنه يحب فكرة متابعة اللاعبين المصريين في الخارج مثل الجزائر لكن كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة يرفض المساومة.

وتحدث وائل جمعة لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أحب فكرة لجنة متابعة اللاعبين في الخارج لكن كيروش يرفض المساومة من أي لاعب كي يلعب لمنتخب مصر ويشترط أن يكون اللاعب قلبه على منتخب مصر ليرتدي قميصه".

وواصل "مصر يجب أن تكون دولة مصدرة للاعبين على الأقل يجب كل سنة أن أصدر 300 أو 400 لاعب لأوروبا، وتواجد خمسة محترفين في صفوف أندية الدوري أمر يضر بنا ويقلل قاعدة الاختيار".

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وأردف "كما أنه لا بد من وجود مواعيد محددة للدوري لأن عدم الوضوح يربك الجهاز الفني".

وتابع "منتخب مصر مثل بيت العائلة وهو مفتوح لكل الأسرة، بيت بلا باب أو شباك ومفتوح للجميع ولا توجد حسابات مع أي شخص كل اللاعبين لديها فرصة للتواجد فيه".

وعن زجاجة محمد أبو جبل والتي ظهرت معه قبل خوض ركلات الترجيح ضد الكاميرون والسنغال في نصف نهائي ونهائي كأس أمم إفريقيا 2021 قال: "عصام الحضري ومحللي الأداء ومن بينهم محمود سليم يدرسون كل شيء عن الفرق المنافسة ومن بينها تسديد ركلات الجزاء".

وعن كيروش قال: "كيروش يريد تطوير الكرة المصرية وأعتقد أن متشابه إلى حد ما مع مانويل جوزيه، ثنائي يتمتع بنفس العقلية والرغبة في الفوز ويجيد التعامل مع اللاعبين".

وأضاف "كيروش يتواصل دائما مع بيتسو موسيماني وباتريس كارتيرون ومدربي الدوري المصري لإمداده بالمعلومات".

أما عن انضمام عبد الله السعيد للمنتخب قال: "عبد الله لاعب هام لمنتخب مصر ويمثل عنصر خبرة كبير جدا لدينا مشكلة في الجزء الهجومي فكيروش رأى أنه من العناصر الهامة".

وأردف "في بعض الأحيان حتى لو لن تستفيد من لاعبين داخل الملعب سوف تستفيد منهم خارجه".

وواصل وائل جمعة "لدينا منتخب جيد يعرف كيف يلعب بالكرة، ورغم عدم تمتع الجزء الهجومي بالسرعة لكنهم يجيدون اللعب بالكرة فنحن لا نلعب مثل الماضي حينما نتكتل في الخلف ونعتمد على انطلاقات صلاح وتريزيجيه".

وطالب وائل جمعة باستمرار مشروع منتخب مصر بدلا من الإحلال والتجديد كل فترة وأوضح "منتخب الجزائر يحضر نفسه مع جمال بلماضي منذ سنوات عديدة وكذلك المغرب والسنغال هذه منتخبات لديها مشروع طويل، أما نحن في مصر فالمشروع ينهار في حال أي إخفاق، ليس لدينا استمرارية ونحن نحتاج لمشروع طويل لبناء منتخب قوي".

وطالب وائل جمعة من الجمهور "نمتنى استمرار حالة التكاتف حول منتخب مصر والتركيز معه فقط بغض النظر عن أي شيء آخر".

وعن أيهما أسهل بين تحليل المباريات أو منصبه الحالي قال: "مهمة مدير منتخب مصر صعبة جدا ولكن أمتع شيء هو خدمة بلدك وأسهل شيء جلوسي في الاستوديو للتحليل".

أما عن أكثر ما أحزنه قال: "أكثر شيء أحزنني هو عدم الفوز بكأس أمم إفريقيا".

وعن رسالته للاعبين قال: "أديتم ما عليكم ونحن فخورون بكم وبروحكم حاولتم الفوز باللقب وأتمنى الدرس يكون مفيدا ضد السنغال".

وأتم وائل جمعة حديثه موجها رسالة للجماهير المصرية قائلا: "كنا نتمنى تحقيق البطولة لإسعادكم ونوعدكم بالتأهل لكأس العالم 2022 وسنفعل كل شيء لتحقيق ذلك الوعد".

منتخب مصر وائل جمعة
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