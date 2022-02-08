مواعيد مباريات اليوم 8 فبراير 2022 - تحد جديد ـ الأهلي في كأس العالم.. وعودة الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - هدف محمد هاني

يطمح الأهلي في كتابة تاريخ جديد بكأس العالم للأندية والوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى عند مواجهة بطل أمريكا الجنوبية.

الأهلي ضد بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية الساعة 6:30 مساء (تطبيق أبو ظبي الرياضية)

وفي الدوري الإنجليزي يلتقي بيرنلي مع مانشستر يونايتد الساعة 10 مساء (Bein sports premium 1)

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ويلعب روما مع إنتر ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا الساعة 10 مساء (قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب)

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كأس العالم للأندية الأهلي الدوري الإنجليزي
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