وائل جمعة يكشف كواليس حديثه مع إيتو.. خبث حكم النهائي وموقف كيروش من مواجهتي السنغال

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر كواليس حديثه مع رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو عقب فوز الفراعنة على الأسود في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بركلات الترجيح.

وتحدث وائل جمعة لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "حينما نزل صامويل إيتو لأرضية الملعب بعد مواجهة منتخب مصر والكاميرون هنأني بالفوز وقلت له حظك وحش مع منتخب مصر".

وعما قام به مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش قبل مواجهة الكاميرون قال: "كيروش استغل فيديو صامويل إيتو مع لاعبي الكاميرون لتحفيز لاعبي مصر قبل المباراة".

وكان هناك فيديو انتشر لإيتو وهو يقول للاعبين "إنها الحرب" قبل إقامة مباراة مصر والمغرب في ربع النهائي.

وعن مواجهة السنغال في مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 قال جمعة : "أرى أنها ميزة لنا بعد مواجهتهم في كأس أمم إفريقيا وأعتبر ذلك اختبار لقوتنا ضد منتخب السنغال أحد أقوى الفرق الإفريقية حاليا".

وشدد "أهم شيء أن ندخل مباراتي السنغال بدون غيابات عدا أكرم توفيق وأحمد حجازي في ظل إصابتهما".

وعن طرد كيروش في مواجهة الكاميرون قال: "كان هناك تحفز واضح ضد كيروش من الاتحاد الإفريقي لا أعرف سببه وظلم كبير جدا، الحكام كانوا يعاقبونه بأشياء بعيدة جدا عن الواقع".

وأردف "كيروش أثناء رفع يده للسماء في مواجهة الكاميرون لم يكن يفعل أي شيء ولكن تم طرده، لقد قال لي أنت من تعترض ومحمد شوقي لماذا يتم طردي؟".

وكشف جمعة "استئناف منتخب مصر تم قبوله وكيروش سيتواجد في مباراتي السنغال من أرض الملعب".

وعن أكثر مباراة شعر فيها بتحفز من الحكام ضد المنتخب قال: "كانت أمام الكاميرون".

أما عن رأيه في حكم المبااة النهائية قال: "فيكتور جوميز في نهائي أمم إفريقيا كان رائعا ولكن رائع بخبث، ماني حصل على إنذار ثم ارتكب مخالفة قوية على إمام عاشور كان يستحق فيها الإنذار الثاني، هو حجّم المباراة".